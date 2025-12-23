12 bin doları aştı! Bakır tüm zamanların rekorunu kırdı

Londra Metal Borsası'nda bakır yüzde 0,9 değer kazanarak ton başına 12.031 dolara çıktı. Böylece yıllık bazda artış oranı yüzde 37'ye ulaştı.

Fiyatlardaki bu yükseliş, küresel ticaret akışındaki bozulmalara rağmen gerçekleşti. Bakır tüketiminin yaklaşık yarısını üstlenen Çin'de talep zayıflamasına rağmen, fiyatlar yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Tüccarların, olası gümrük vergilerinden kaçınmak için ABD'ye yoğun bakır sevkiyatı yapması, fiyatların daha da artacağı beklentisini güçlendirdi.

Aynı zamanda arz cephesinde de ciddi kesintiler yaşandı. Amerika, Afrika ve Asya'daki madenlerdeki üretim sorunları, piyasada büyük bir arz açığının gündeme gelmesine neden oldu. Deutsche Bank, önde gelen madencilik firmalarının bu yıl üretiminin yüzde 3 azalmasını, bu düşüşün 2026'da da devam etmesini bekliyor.