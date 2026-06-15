12 ilde 92 hastane mercek altında

Sağlık Bakanlığı, sağlık tesislerindeki hizmet kalitesini ve vatandaş memnuniyetini artırmak amacıyla yürüttüğü denetim faaliyetleri kapsamında 3. Etap Genel Teftiş Programı'nı başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, denetim faaliyetleri, sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması, hizmet süreçlerinin daha etkin yürütülmesi ve vatandaş memnuniyetinin güçlendirilmesi amacıyla kararlılıkla sürdürülüyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatları doğrultusunda yürütülen "3. Etap Genel Teftiş Programı" kapsamında, 12 ilde toplam 10 binin üzerinde yatak kapasitesine sahip 92 hastanede kapsamlı denetim çalışmaları yapılacak. Sağlık Bakanlığınca geçen yıl gerçekleştirilen "birinci ve ikinci etap genel teftiş programları" kapsamında 19 ildeki 204 kamu sağlık tesisi denetlenmiş, bu süreçlerde 91 müfettiş görev almıştı. Bu yıl 3 Haziran'da başlayan Üçüncü Etap Genel Teftiş Programı kapsamında ise 3 Temmuz'a kadar 12 ildeki 92 hastane denetlenecek. Genel Teftiş Programlarının dördüncü etabı ise 2026 yılının ikinci yarısında diğer illerde devam edecek.

50 MÜFETTİŞ SAHADA

Genel Teftiş Programı kapsamında görevlendirilen 50 müfettiş, sağlık tesislerinde sunulan hizmetleri yerinde inceleyerek süreçlerin etkinliğini değerlendiriyor. Denetimler aracılığıyla hizmet sunumunda karşılaşılabilecek risklerin tespit edilmesi, iyi uygulamaların yaygınlaştırılması ve sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir şekilde geliştirilmesi hedefleniyor. Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, genel teftiş programlarına ek olarak Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) de denetim süreçlerine teknik destek sağlıyor. Geçen yıl 43 REDES, 49 İstihbarat ve 59 Değerlendirme Raporu düzenlendi, 26 Yönetici Bilgi Ekranı oluşturularak sahada toplam 3 bin 704 dijital denetim gerçekleştirildi.