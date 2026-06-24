12 milyarlık vurgun 10 şirkete kayyum

İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat işlemleriyle vergi kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 27 şüpheli gözaltına alındı. LPG ithalatı üzerinden sahte fatura ve hayali ihracat yöntemiyle yaklaşık 12 milyar lira tutarında kayıt dışı LPG'nin ülkeye sokulduğu tespit edilirken, 6 şirkete el konuldu. 10 şirkete ise kayyum atandı.

BDY GRUP MERCEK ALTINDA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından LPG sektöründe faaliyet gösteren BDY Grup ve bağlı firmaların akaryakıt ithalatlarında yüklü miktarda KDV kaçırdığı, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na, 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu'na ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet edildiği ihbarı üzerine inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında toplam 28 şüpheli ile 10 şirket hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "sahte fatura düzenleme ve kullanma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından işlem başlatıldı.

KAYIT DIŞI LPG ÜLKEYE SOKULDU

Yürütülen soruşturmada örgüt liderinin Veysel B. olduğu, üst yöneticiler arasında Sevda B. ve Hasan B. G.'nin yer aldığı, yöneticiler arasında ise Kasım B., Şeyhmus B., Mehmet E. B., Serdar A., Mustafa K. ve Yakup K.'nin bulunduğu, diğer şüphelilerin ise örgüt üyesi olarak faaliyetlere iştirak ettiklerinin tespit edildi. Örgütün, yıllık yaklaşık 350 bin ila 400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirdiği belirlendi. Şüphelilerin, ithalat nedeniyle doğan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) yükümlülüklerini, kurdukları sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle elde ettikleri vergi avantajlarını kullanarak yaklaşık 12 milyar lira tutarındaki kayıt dışı LPG'nin ülkeye sokulduğu tespit edildi.

İKİ SORUŞTURMA BİRLEŞTİRİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosyanın da yetkisizlik kararıyla İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilerek iki soruşturma birleştirildi. MASAK, Vergi Denetim Kurulu ve EPDK'dan rapor talep edildiği, ayrıca 19 Mart 2024 tarihinde Hatay'ın Dörtyol ilçesinde LPG kaçakçılığına ilişkin tutanak düzenlendiği, 20 Mart 2024 tarihli bilirkişi raporunda da gümrüklü bölgede kaçakçılık yapıldığının tespit edildi.

TMSF İLE KOORDİNASYON

Operasyon öncesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ile koordinasyon sağlanarak Avgaz Enerji A.Ş., BDY Group Yatırım A.Ş., Birhat İç ve Dış Tic. A.Ş., İstanbul Likit Gaz Enerji ve Petrol A.Ş., LPGAS Enerji A.Ş., PET Gaz A.Ş., Setgaz Depolama LPG Petrol Ürünleri San. ve Tic. Şti., Yiğitler Üretim ve Enerji A.Ş., Ras Otomotiv İth. İhr. A.Ş. ve Ditaş BDY Yedek Parça İmalat A.Ş. olmak üzere toplam 10 şirkete kayyum atandı. İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde'de toplam 6 şirkete ise el konuldu.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince, şirketlerle bağlantılı olduğu belirlenen 27 şüpheliye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda Mehmet M.Y., Veysel B., Mehmet E.B., Ersel A., Kasım B., Ahmet R.A., Volkan G., Serhan U., Hasan B.G., Sevda B., Yusuf C., Abdulselam O., Serdar A., Gökberk K.Ö., Hasan E.I., Mustafa Y., Selim T., Murat Y., Şeyhmus B., Gencer G., Mehmet E.B., Yakup K., Mustafa K., İsmail E.Ö., Tezay K., Timuçin K.G., Selçuk Ö. ve Yasin G. olmak üzere 27 şüpheli, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık", "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından gözaltına alındı.



MÜSAMAHA GÖSTERMEYECEĞİZ

Operasyonla ile ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek suç, kaçakçılık, vergi usulsüzlükleri ve kamu kurumlarını hedef alan nitelikli dolandırıcılıkla mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, İçişleri, Hazine ve Maliye, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanlıklarıyla eş güdüm içinde kararlılıkla sürdürdüklerini vurguladı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Jandarma Komutanlığı, Vergi Denetim Kurulu, MASAK, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, EPDK ve TMSF ile koordineli şekilde önemli bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Gürlek, "Soruşturma kapsamında, akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bir şirket yapılanması üzerinden yıllık yaklaşık 350-400 bin ton LPG ithalatı gerçekleştirildiği, doğan ÖTV ve KDV yükümlülüklerinin sahte fatura organizasyonu ve hayali ihracat işlemleriyle bertaraf edilmeye çalışıldığı tespit edilmiştir. Bu kapsamda İstanbul, Ankara, Bursa, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Konya, Hatay ve Niğde illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, toplam 6 şirkete el konulmuş, 10 şirkete kayyum atanmış, 27 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Devletimizin vergi güvenliğini, ekonomik düzenini ve kamu kaynaklarını hedef alan hiçbir organize yapıya müsamaha göstermeyeceğiz. Suçtan elde edilen gelirlerin izini sürecek, sahte fatura ve hayali ihracat düzenekleriyle kamu zararına sebep olan yapılara karşı hukuki süreçleri kararlılıkla işleteceğiz" dedi.



DİTAŞ TABAN OLDU

BDY Grup ve bağlı firmalarına yapılan operasyon Borsa İstanbul'da da etkisini gösterdi. BDY Grup'un yüzde 67.42'sine sahip olduğu Ditaş'ın borsadaki hisseleri haberin ardından adeta çakıldı. Hisseler yüzde 10 değer kaybederek taban fiyat olan 42.92 liraya indi. BDY, Ditaş hisselerini Doğan Holding'den 14.5 milyon dolara satın almıştı.



ALTIN, DÖVİZ VE ELEKTRONİK CİHAZLAR ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda 1.515 gram altın, 44 adet bilezik, 5 adet bileklik, 3 adet gerdanlık, 19 adet Ata Lira, 12 adet Reşat Altın, 1 adet tam altın, 1 adet yarım altın, 8.200 İng-i liz Poundu, 1.300 ABD Doları, 28 adet kaşe, 8 adet USB bellek, 7 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet tablet ve 23 adet cep telefonu ele geçirildi.