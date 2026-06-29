12. Nükleer Santraller Zirvesi yarın İstanbul’da başlayacak

NSD'den yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının destekleriyle gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek zirve, İstanbul Teknik Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Zirvede, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yanı sıra Sinop ve Trakya'da planlanan ikinci ve üçüncü nükleer santraller ile Türkiye'nin gündemindeki yeni nükleer enerji yatırımlarına ilişkin son gelişmeler ele alınacak.

Yerli ve yabancı uzmanlar, nükleer enerjideki yeni yatırım fırsatları, yeni nesil reaktör teknolojileri ve bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) giden süreçte nükleer enerjinin net sıfır hedeflerine katkısını değerlendirecek.

Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar başta olmak üzere potansiyel projeler için işbirliği hedefleyen sanayiciler, uluslararası nükleer teknoloji üreticileriyle bir araya gelme fırsatı bulacak.

Zirve kapsamında ayrıca ASO Nükleer Sanayi Kümelenmesi (NÜKSAK) ile Çin Nükleer Derneği (CNS) arasında işbirliği anlaşması imzalanacak. NSD ile özel şirketler arasında da çeşitli işbirliği anlaşmalarının imza törenleri gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör