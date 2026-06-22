Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 22.06.2026 11:43 Son Güncelleme: 22.06.2026 11:57

12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! İşte detaylar...

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu, 12. Yargı Paketi'nin Meclis'e sunulduğunu açıkladı. Akbaşoğlu, Adli Tıp Kurumu'nun bilimsel kapasitesinin güçleneceğini, uyuşmazlık davalarının tek hakimle çözülmesinin önünün açılacağını söyledi.

12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu! İşte detaylar...
  • ABONE OL

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun konuşmasından satır başları şunlar oldu:

Bürokrasiyi azaltmak amacı ile noterlik işlemlerinde büyük bir kolaylığa gidiyoruz. Evrak bedellerinin mahkemece istenmesinde aslına uygun örneğini saklayarak aslını göndermesi, güvenli elektronik imza ile ulaştırılması imkanını getiriyoruz. Tarafların mali yükten kurtararak işlemlerin hızlanmasına imkan tanıyoruz.

Mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz. Öğrenciler ve kamu görevlileri için belli uyuşmazlıklar tek hakim ile karara bağlanacak.

İdari yargıda önemli adım atıyoruz. Bölge idare mahkemelerinde gerekçeyi düzenleyerek hızla bitirilmesi uygulamasını getiriyoruz.

Adli Tıp Kurumu'na ilişkin de tıp ya da diş hekimliğinde doktora şartını kanunla açıklığa kavuşturuyoruz.

Hakimlik ve savcılık meselesinin gerektirdiği hukuki bilgi ile çözülmesi gereken konularda disiplin yaptırımına bağlıyoruz. Bilirkişilik müessesi teknik alanlarla sınırlı kalması için böyle bir düzenleme ile hukuk bilgisi ile neticelendirilmesi gereken davaların hızlandırılması için bunun önünü alıyoruz. Hakim ve savcıların hassasiyetini de esasa bağlıyoruz.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#AK PARTİ #AHABER

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! İşte detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA