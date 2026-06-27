1339 genç çift evlilik kredisinden yararlandı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın evlilik kredisi desteği Doğu Karadeniz'de yoğun ilgi gördü. Bölgede bugüne kadar 1339 çift faizsiz kredi desteğinden yararlandı. Bölge verilerine göre en yüksek başvuru ise Trabzon'dan geldi. Kentte 13 Ocak 2025'ten bu yana 2 bin 47 kişi başvuru yaparken, değerlendirmeler sonucunda 561 kişi destek almaya hak kazandı. Son düzenlemeyle gelir kriteri asgari ücretin 2,5 katına çıkarılırken; her iki eşin 18-25 yaş aralığında olduğu başvurularda 200 bin TL, eşlerden en az birinin 26-29 yaş arasında olduğu başvurularda ise 250 bin TL kredi desteği sağlanıyor. Krediler 2 yıl geri ödemesiz, toplam 48 ay vadeli ve faizsiz olarak kullandırılıyor.

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