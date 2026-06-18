Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 138 ülkeye 562 milyar dolarlık
Giriş Tarihi: 18.06.2026

138 ülkeye 562 milyar dolarlık

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
138 ülkeye 562 milyar dolarlık
  • ABONE OL

Türk müteahhitlik sektörü bugüne kadar 138 ülkede 13 bin proje ile 562 milyar dolarlık işe imza atarken, küresel müteahhitlik sektörünün geleceği başkentte konuşuldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ticaret Bakanlığı'nın destekleriyle Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından başkentte bir otelde düzenlenen, "İnşaat Zirvesi Türkiye" programında yaptığı konuşmada, gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 6'sını oluşturan inşaat sektörünün, diğer sektörler üzerindeki doğrudan ve dolaylı etkileri dikkate alındığında bu oranın daha yüksek olduğunu ifade etti. Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firması yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, Türkiye'nin bu alanda Çin'den sonra ikinci sırada geldiğini belirtti.

GÖĞSÜMÜZÜ KABARTIYOR
Ticaret Bakanı Ömer Bolat da, 138 ülkede 13 bini aşan proje sayısıyla, 562 milyar dolarlık bir hacme ulaşan proje stokuyla müteahhitlik sektörünün Türkiye'nin göğsünü kabarttığını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise "Geleceğin Altyapısı: Dijitalleşme, Entegrasyon ve Mega Projelerin Dönüşümü" konulu özel oturumda yaptığı konuşmada Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçirecekleri demiryolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif çift hatlı yeni bir demiryolu hattına daha kavuşulacağını belirterek, "İhale sürecinin ardından bu yıl içinde inşa çalışmalarına başlamayı planlıyoruz" dedi. TMB Başkanı Erdal Eren, 1000'den fazla ziyaretçinin etkinliğe katıldığını, yurtdışından 81 firmayı ağırladıklarını bildirdi.


TÜRKİYE'YE İŞ VE YATIRIM DAVETİ
Etkinlikte konuşan Birleşik Krallık Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Chris Bryant, "Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini ve ilişkilerimizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz. Birleşik Krallık, demir yolu, lojistik, enerji ve sağlık sektörlerini öncelikli alanlar olarak belirledi. Yeni finansal araçlarla Türk ortaklarla daha fazla iş yapmak istiyoruz, birlikte yeni köprüler kurmaya devam edeceğiz" dedi. Kırgızistan İnşaat Mimarlık, Konut ve Kamu Hizmetleri Bakanı Nurdan Kemelovich ise Türk müteahhitlerini yarının Kırgızistan'ını inşa etmeye davet etti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#CEVDET YILMAZ #ÖMER BOLAT #ABDULKADİR URALOĞLU #YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
138 ülkeye 562 milyar dolarlık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA