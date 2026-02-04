1.4 milyon KOBİ’ye 286 milyarlık kaynak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, imalat sanayine yönelik olarak 100 milyar liralık destek paketini önceki gün açıklarken, KOSGEB eliyle KOBİ'lere ve işletmelere verilen destekler de artarak devam ediyor. Son 23 yılda KOSGEB eliyle 1 milyon 412 bin işletme desteklerden faydalandı. Küresel pazarlarda Türk ürünlerinin yer alabilmesine yönelik olarak başlatılan Kapasite Geliştirme Destek Programı kapsamında 2 bin 440 işletmenin 38.6 milyar liralık yatırımı desteklendi. Küresel Rekabetçilik Destek Programı'yla da 38 işletmenin 1.5 milyar liralık yatırımına destek olundu. Ayrıca devlet istihdamı koruyan işletmeleri de unutmadı. İstihdamı Koruma Programı ile çalışan başına 3 bin 500 TL destek veriliyor. İşletmelere yönelik destek programları KOSGEB tarafından uygulanmaya devam ediyor. KOSGEB eliyle verilen destekler sayesinde küresel piyasada Türkiye'nin etkisi de artıyor.

İŞLETMELER GELİŞIYOR

KOSGEB tarafından 23 yılda 1 milyon 412 bin işletmeye destek sağlanırken, toplam 286 milyar liralık kaynak kullandırıldı. 2025 yılında 54 bin işletme 34.8 milyar liralık destekten faydalandı. KOSGEB'in destekleri ile her alanda işletmeler gelişme imkanı buluyor.

DEVLET KOBİ'LERİN YANINDA

KOSGEB tarafından 40 farklı destek programı hayata geçirilirken, bu destekler ile işletmeler her yatırımında devleti yanında hissediyor. Her alanda verilen destekler sayesinde Türk işletmeleri küresel pazara adımlar atıyor. Kapasite Geliştirme Destek Programı sayesinde KOBİ'lerin ölçekleri büyüyor. Bu destekten 2 bin 440 işletme faydalanırken 38,6 milyar liralık yatırım projesi desteklendi.

KAPASİTE GELİŞTİRME

Kapasite Geliştirme Programı, 2026 yılı 1'inci dönem başvuruları da dün başladı. Program kapsamında, 20 milyon TL üst limitli 36 ay vadeli krediler için 20 puanlık finansman desteği sunulacak. Başvurulan 28 Şubat tarihine kadar devam edecek.

KÜRESEL REKABETE DESTEK

Küresel pazarda rekabeti arttırmak amacıyla başlatılan Küresel Rekabetçilik Destek Programıyla ise 38 işletme 1,5 milyar liralık destekten faydalandı. Bu destek ile Türk markaları küresel pazarda adını duyurmaya devam ediyor.

İSTİHDAMI KORUMAK

Tekstil, hazır giyim, deri ve mobilya gibi emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'leri desteklemek üzere İstihdamı Koruma Programı hayata geçirilmişti. İstihdamı koruyan KOBİ'lere geçen yıl çalışan başına aylık 2 bin 500 lira destek sağlanırken bu sene destek tutarı 3 bin 500 liraya çıkarıldı.





İMALAT SANAYİNE 100 MİLYAR LİRALIK DESTEĞİ BAŞKAN ERDOĞAN DUYURDU

İmalat sanayine yönelik olarak 100 milyar liralık desteği de Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün kabine toplantısının ardından duyurmuştu. Finansman paketi, 6 ay ana para ödemesiz, 36 aya kadar vade imkânıyla sunulacak. Paket kapsamında, istihdam yoğunluklarıyla orantılı olarak işletme başına 50 milyon liraya kadar cazip kredi imkânı da devreye alınacak. Ayrıca istihdamını koruyan KOBİ'lere verilen desteklerde 10 puan indirim imkânı da sağlanacak.

SANAYİNİN REKABET GÜCÜNÜ YÜKSELTECEĞİZ

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, imalat sanayisine yönelik yeni finansmana ilişkin, Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB desteğiyle, KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacaklarını bildirdi. Kacır, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı imalat sanayisine yönelik, 100 milyar lira büyüklüğündeki istihdamı koruma odaklı yeni finansmana ilişkin şunları kaydetti: "Kredi Garanti Fonu ve KOSGEB desteğiyle, KOBİ'lerin de bu programdan etkin şekilde yararlanmasını sağlayacağız. Yatırımları büyütmeye, üretimi güçlendirmeye, istihdamı artırmaya ve ihracatı hızlandırmaya devam edeceğiz. 2026 yılı boyunca atacağımız adımlar, Türk sanayisinin rekabet gücünü yükseltecek."