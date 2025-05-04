15 soruda Yarısı Bizden Kampanyası: Dönüşümde dev kampanya

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, destek tutarları güncellenen Yarısı Bizden Kampanyası'na yönelik merak edilen 15 soruyu yanıtladı. Kampanya kapsamında her bir konut için 875 bin lira hibe, 875 bin lira kredi ve 125 bin lira da taşınma desteği veriliyor. İşte o kampanyanın detayları:

KİMLER FAYDALANABİLİR?

İstanbul'un 39 ilçesinde riskli yapı sahiplerinin tümü kampanyadan faydalanabilir.

PROJE ÖN ŞARTLARI NELER?

Yeni projedeki yapı (otopark ve sığınak hariç), eski yapının bir buçuk katı büyüklüğünü geçmemeli.

NASIL BAŞVURULUR?

E-Devlet başvurusuna gerek duyulmaz. Kat irtifakı kurulduktan sonra hak sahibi tespiti yaptırmak üzere ilçe belediyesine başvurur. Bakanlıkça belirlenen randevu gününde hak sahibi ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalanır.

TOKİ DESTEĞİ VAR MI?

Bina yerine alan/ada bazlı site benzeri büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanması halinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, TOKİ ve Emlak Konut iş birliği ile destek sağlanır.

RİSK DURUMU NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği baktırılarak yapının risk durumu tespit edilir.

DÖNÜŞÜMLERDE DESTEKLER NELER?

Her bir konut için 875 bin lira hibe ve 875 bin lira kredi, her bir dükkan için ise 437 bin 500 lira hibe ve 437 bin 500 lira kredi desteği verilir.

GERİ ÖDEME NASIL OLACAK?

Hibe tutarı bina maliyetinden düşürülür arta kalan borç ise uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirilir.

İKİNCİ KONUTA DA DESTEK VAR MI?

Hak sahipleri bir konut için verilen 1 milyon 875 bin liralık desteğin ardından diğer her bir konutu için 1 milyon 750 bin lira kredi imkanından faydalanabilir. Bir iş yeri için 1 milyon lira dönüşüm desteğini alan hak sahibi diğer her bir dükkanı için ise 875 bin lira kredi desteğinden yararlanabilir.



KREDİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlar. 10 yıla kadar vade uygulanır. Ödemenin başladığı ilk yıl faiz uygulanmaz. Sonraki yıllar TÜFE oranının yarısı kadar güncelleme yapılır.

KREDİDE GELİR ŞARTI VAR MI?

Hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmaz.



ÖDEME KİME YAPILACAK?

Bina bazlı dönüşümde ödemeler hak sahipleri adına yükleniciye yapılır.

ÖDEME NASIL YAPILACAK?

İş başlayınca yüzde 30, taşıyıcı sistemin bitiminde yüzde 30, sıva aşamasında yüzde 30, yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödemeler yapılır.

TAŞINMA DESTEĞİ NE KADAR?

Tahliye desteği tek seferde 125 bin lira olarak ödenir.

KİRACIYA DA DESTEK

Daire/iş yerinde oturan kiracıysa kiracıya, değilse ev sahibine ödenir.

OTOPARKA HAK KAYBI OLUR

Otopark ve sığınak alanları inşaat alanı metrekaresinin dışında tutulur.