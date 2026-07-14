15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? Bankaların çalışma durumu ve EFT işlemleri...

15 TEMMUZ'DA HAVALE, FAST VE EFT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Banka içi para transferi olan havale işlemleri ile FAST sistemi üzerinden yapılan transferler, limitler dahilinde anlık olarak gerçekleşmeye devam edecek.

FAST limitini aşan ve geleneksel EFT sistemiyle yapılan para transferleri ise resmi tatil nedeniyle aynı gün karşı hesaba geçmeyecek. Bu işlemler, bankaların yeniden çalışmaya başlayacağı ilk iş günü olan 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör