15 Temmuz’da bankalar açık mı, kapalı mı? Bankaların çalışma durumu ve EFT işlemleri...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, resmi tatil kapsamına alındı. Bu yıl da 15 Temmuz Çarşamba günü çeşitli anma programları düzenlenecek.
15 TEMMUZ'DA BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?
15 Temmuz'un resmi tatil olması nedeniyle kamu ve özel bankaların tüm şubeleri kapalı olacak. Banka işlemleri için şubelerden hizmet almak isteyen vatandaşlar, işlemlerini bir sonraki iş gününde gerçekleştirebilecek.
ATM, MOBİL BANKACILIK VE İNTERNET BANKACILIĞI ÇALIŞACAK MI?
Resmi tatil süresince ATM'ler ile internet ve mobil bankacılık hizmetleri kesintisiz şekilde kullanılabilecek. Vatandaşlar para çekme, ödeme ve birçok bankacılık işlemini dijital kanallar üzerinden yapabilecek.
15 TEMMUZ'DA HAVALE, FAST VE EFT İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Banka içi para transferi olan havale işlemleri ile FAST sistemi üzerinden yapılan transferler, limitler dahilinde anlık olarak gerçekleşmeye devam edecek.
FAST limitini aşan ve geleneksel EFT sistemiyle yapılan para transferleri ise resmi tatil nedeniyle aynı gün karşı hesaba geçmeyecek. Bu işlemler, bankaların yeniden çalışmaya başlayacağı ilk iş günü olan 16 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek.