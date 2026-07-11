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Giriş Tarihi: 11.07.2026 12:44 Son Güncelleme: 11.07.2026 12:49

15 Temmuz'da toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte bedava hizmet verecek hatlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı'ndaki ücretsiz ulaşım uygulamasının ise 31 Temmuz'a kadar süreceğini belirtti.

DHA
15 Temmuz’da toplu ulaşım ücretsiz olacak! Bakan Uraloğlu açıkladı: İşte bedava hizmet verecek hatlar
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar bazı raylı sistem hatlarından ücretsiz yararlanabilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de bakanlığa bağlı raylı sistemlerin gün boyunca ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu.

15 TEMMUZ'DA HANGİ HATLAR ÜCRETSİZ OLACAK?

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 15 Temmuz Salı günü şu hatlarda ulaşım ücretsiz olacak:

  • Marmaray
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
  • Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı
  • Başkentray
  • İZBAN

Uraloğlu, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

HALKALI-ARNAVUTKÖY METRO HATTI 31 TEMMUZ'A KADAR ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu, 19 Haziran 2026'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Halkalı-Arnavutköy Metro Hattında başlatılan ücretsiz ulaşım uygulamasının da devam ettiğini hatırlattı.

Uraloğlu, 20 Haziran-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında vatandaşların bu hatta ücretsiz seyahat edebileceğini belirterek, uygulamanın yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

ÜCRETSİZ ULAŞIM CUMHURBAŞKANI KARARI İLE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan 15 Temmuz'da uygulanacak ücretsiz ulaşım kararı, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında belirtilen raylı sistem hatlarında vatandaşlardan gün boyunca herhangi bir ücret alınmayacak.

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Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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