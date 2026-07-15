15 Temmuz’un unutulmayan kareleri İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sergilendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

15 TEMMUZ'UN HAFIZALARA KAZINAN KARELERİ SERGİLENDİ

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı Giden Yolcu Terminali'nde açılan sergide, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve milletin demokrasi mücadelesini yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

JANDARMA PERSONELİ FOTOĞRAFLARI ANLATTI

Sergiyi gezen yolculara jandarma personeli tarafından fotoğraflar hakkında bilgi verildi. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği sergiler, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör