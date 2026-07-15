Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 15 Temmuz'un unutulmayan kareleri İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sergilendi
Giriş Tarihi: 15.07.2026 14:32

15 Temmuz'un unutulmayan kareleri İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sergilendi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında fotoğraf sergisi açtı. FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen kareler yolcularla buluştu.

AA
15 Temmuz’un unutulmayan kareleri İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sergilendi
  • ABONE OL

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi düzenlendi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında ve sonrasında Anadolu Ajansı (AA) ekiplerince çekilen fotoğrafların yer aldığı sergi, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

15 TEMMUZ'UN HAFIZALARA KAZINAN KARELERİ SERGİLENDİ

İstanbul Havalimanı İç Hatlar Geliş Terminali ile Sabiha Gökçen Havalimanı Giden Yolcu Terminali'nde açılan sergide, 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe girişimi ve milletin demokrasi mücadelesini yansıtan fotoğraflar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

JANDARMA PERSONELİ FOTOĞRAFLARI ANLATTI

Sergiyi gezen yolculara jandarma personeli tarafından fotoğraflar hakkında bilgi verildi. Yolcuların yoğun ilgi gösterdiği sergiler, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Baki Sancak - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
15 Temmuz'un unutulmayan kareleri İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında sergilendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA