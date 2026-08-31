150 milyon euroluk yatırım 14 ayda tamamlandı

NG Kütahya Seramik, katma değerli üretim kapasitesini artırmak ve ileri teknolojiye dayalı üretim altyapısını güçlendirmek hedefiyle 150 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği '30 Ağustos Fabrikası'nı Kütahya'da düzenlediği bir törenle hizmete açtı. Şirketin 100. Yıl Fabrikası'nın açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Kacır, "Kütahya Seramik OSB'nin geliştirilmesi, Tasarım ve Teknoloji Merkezi'nde yürütülen çalışmalar ve NG Kütahya Seramik'in 8 milyar liralık yatırımla hayata geçirdiği 30 Ağustos Fabrikası, dönüşümün somut örneklerini oluşturuyor. 235 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen bu ileri teknoloji üretim üssü, yalnızca Kütahya'nın değil, Türkiye'nin küresel rekabet gücünü de ileri taşıyacak nitelikte" dedi. NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, inşaatına Nisan 2025'te başlanan tesisin, rekor bir hızla 14 ayda tamamlanarak Haziran 2026'da üretime hazır hale getirildiğini belirtti. 235 bin açık, 110 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, Endüstri 4.0 uyumlu, anlık veri akışı, izlenebilirlik ve tam otomasyon sağlanabiliyor. Tesisin yıllık yaklaşık 16 milyon metrekarelik üretim kapasitesi bulunuyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör