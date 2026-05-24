1.500 gemiyle geliyorlar

Turizmde en büyük gelir getiren grupta yer alan kruvaziyer turisti bu yıl rekor kıracak. Ulaştırma Bakanlığı Denizcilik Ticaret Genel Müdürlüğü verilerine göre 2013'te bin 530 gemi ve 2 milyon 259 bin turistle en yüksek rakamına ulaşan sektör, bu yılı yeni bir rekorla kapatacak. Mart 2026'da 41 bin 39 kişi ile son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkan kruvaziyer sektörünün 2026 sonunu bin 500'ün üzerinde gemi ve 2.3 milyon kruvaziyer turist sayısıyla kapatması öngörülüyor. Kruvaziyer turizminde altın yıl olarak görülen 2013'ü de geride bırakacak olan 2026, kruvaziyer turizminin yeni altın yılı olacak.

2.5 MİLYAR DOLAR GELİR

Yanaştıkları limanda kısa süreli de olsa bölgeyi gezen kruvaziyer turistleri gerek yeme-içme gerekse yaptıkları alışverişle esnafın yüzünü güldürüyor. Bir kruvaziyer turistinin yeme-içme ve alışverişe ortalama 1.000-1.500 dolar arası harcama yaptığına dikkat çeken sektör temsilcileri, bu yıl sadece kruvaziyer turistinin harcamalarından 2.5 milyar dolarlık gelir öngörüyor.

GLOBALİN ÜZERİNDE BÜYÜME

TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, 2025 yılında dünya genelindeki kruvaziyer yolcu sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7.5 oranında artarak 37.2 milyona ulaştığını anlattı. Günaydın, "2026 yılında dünya genelindeki kruvaziyer yolcu sayısında yüzde 3-5 aralığında büyüme gerçekleşmesi ve toplam sayının 38 milyona ulaşması bekleniyor" dedi. Türkiye'nin 2025'te 2 milyon 138 bin kruvaziyer turisti ağırladığını anlatan Günaydın, "2026 yılı sonunda Türkiye'nin kruvaziyer turizmde global ölçekteki büyümenin de üzerinde yüzde 10'lara yaklaşan bir büyüme yakalamasını öngörüyoruz. 2026 yılı sonunda 1.500 kruvaziyer gemisi ve 2.3 milyon civarında yolcu sayısına ulaşmayı hedefliyoruz. Eğer bu rakama ulaşırsak 2026 altın yılımız olur" ifadelerini kullandı.

HANTAVİRÜS ETKİLEMEDİ

Bir kruvaziyer gemisinde yaşanan hantavirüs olayının sektöre etkilerine ilişkin soruları da yanıtlayan Günaydın, şunları anlattı: "Hantavirüs olayının sektöre potansiyel etkisine ilişkin küresel rapor ve değerlendirmelerde, özellikle tatil amaçlı kruvaziyer seferlerinin durumdan genel anlamda olumsuz etkilenmesi beklenmiyor. Mevcut rezervasyon eğilimleri de bu değerlendirmeyi destekler nitelikte seyrediyor. Hantavirüs kaynaklı olumsuz algının daha çok son derece sınırlı bir kesime hitap eden keşif ve kutup kruvaziyerleri gibi segmentlerde hissedilebileceği ifade edilebilir."



5 MİLYON KİŞİ HAYAL DEĞİL

Kruvaziyer turizmindeki gelişimin mevcut seviyenin çok daha üzerine çıkabileceğini anlatan TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, bunun için kruvaziyer şirketlerinin sefer sayılarını artıracak şekilde düzenlemeler gerektiğini kaydetti. Günaydın, şunları anlattı: "Gemiler çok yüksek yapıya sahip oldukları için Çanakkale Köprüsü'nün altından geçerken bir ücret alınıyor. Galataport'ta da Boğaz sınırının içinde kaldığı için giriş ücreti ödüyorlar. Bu tarz ücretlerin alınmaması noktasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'mıza başvurularımızı önceki yıllarda gerçekleştirmiştik. Bu ücretler alınmazsa İstanbul kruvaziyer şirketleri için daha cazip hale gelebilir ve gelen gemi ve yolcu sayısını çok daha yüksek seviyelere çıkartabiliriz. Yunanistan 2025 yılında 5.3 milyon kruvaziyer yolcusu ağırladı. Gerekli düzenlemeler yapılırsa biz de ülke olarak 5 milyonu çok rahat yakalar hatta aşarız. Bu rakamlar bizim için hayal değil."



KUŞADASI 1 MİLYONU AŞACAK

GLOBAL Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, "2026 ve 2027 yılı için önemli ölçüde artan gemi turu rezervasyonları dikkate aldığımızda gemilerin doluluk oranlarında yeni rekorlar göreceğiz" dedi. Kuşadası'nın kruvaziyer gemilerinin uğrak limanlarından biri olduğuna dikkat çeken Güngör, "Geçtiğimiz yıl 617 kruvaziyer seferi ile 995 binden fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yaparak Türkiye'nin lider limanı olma unvanını sürdüren Ege Port Kuşadası'nda bu yıl 1 milyon yolcuyu aşmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Geçen yıl Bodrum Cruise Port Limanı'nda 116 kruvaziyer gemisi ve 138 bin 149 yolcu ağırladıklarını anlatan Güngör, "Global Ports Holding'in küresel ağı sayesinde ülkemiz limanlarına daha fazla gemi ve yolcu çekmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin kruvaziyer sektöründe çekim merkezi haline gelmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.



TÜRKİYE'YE İLGİ ARTIYOR

ROYAL Caribbean Group Türkiye Müdürü Alper Taşkıranlar, 2026 sezonunda kruvaziyer sektöründe hem global ölçekte hem de Türkiye özelinde güçlü bir talep olduğunu söyledi. Taşkıranlar, "Pandemi sonrası başlayan ivmenin artık kalıcı bir büyüme dönemine dönüştüğünü görüyoruz. Özellikle Akdeniz ve Türkiye kültür, gastronomi, tarih ve premium deneyim arayan misafirler açısından yeniden dünyanın en güçlü cruise destinasyonları arasında yer alıyor. Türkiye özelinde ise İstanbul, Kuşadası ve Bodrum'un yeniden ana cruise rotalarına güçlü şekilde dahil olması sektöre önemli katkı sağlıyor. Türkiye artık yalnızca transit bir uğrak noktası değil, stratejik bir cruise pazarı haline geliyor" dedi. Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Silversea Cruises, Azamara Cruises ve AROYA Cruises markalarına ait gemilerle geçen yıl Türkiye limanlarına toplam 235 sefer gerçekleştirerek yaklaşık 850 bin yolcu taşıdıklarını anlatan Taşkıranlar, "2026 sezonunda ise Türkiye'ye olan ilginin daha da arttığını görüyoruz. Temsil ettiğimzi markaların Türkiye operasyonlarında artan kapasite ve güçlü talep doğrultusunda toplam yolcu sayısının 1 milyon seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Özellikle premium ve luxury segmentte erken rezervasyon oranları oldukça güçlü seyrediyor" şeklinde konuştu.