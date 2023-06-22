17 bakanlıkta 68 bakan yardımcısı atandı

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, ekonomik yönetiminde güçlü ve yetkin bir ekip kurduklarını belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni dönemde ağırlıklı Maliye kökenli isimlerle çalışacak. Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı. Abdullah Erdem Cantimur, daha önce serbest mali müşavir olarak görev yaparken, AK Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor. Kütahya'dan 22. Dönem milletvekilliği yapan Cantimur, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmeden önce de Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüştü.İsmail İlhan Hatipoğlu, Gelirler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanlığı, Gelir İdaresi Başkan Yardımcılığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü yaptı, Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevinde de bulundu. Ayrıca İç Denetim Koordinasyon Kurulu başkanlığı yanı sıra Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini de yürüttü.Osman Çelik, 2016 yılında Hazine Müsteşarlığı yaptı ve bu süreçte İslam Kalkınma Bankası'nda da İcra Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Çelik, geçen yıl 25 Mart'tan bu yana ise Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Zekeriya Kaya, daha önce Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı grup müdürlüğü yanı sıra Vergi Denetim Kurulu ile Gelir İdaresi Başkanlığı'nda grup başkanlığı görevlerini yürüttü. Merkez Bankası Denetleme Kurulu üyesi olarak 2017 yılından bu yana görev yapan Kaya, Gelir İdaresi Daire Başkanlığı görevinde de bulundu.SanayiBakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Yozgatlıgil, Çetin Ali Dönmez, Oruç Baba İnan ve Zekeriya Çoştu getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Ahmet Bağcı, Ahmet Gümen, Ebubekir Gizligider ve Veysel Tiryaki görevlendirildi. Ticaret Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Mahmut Gürcan, Mustafa Tuzcu, Özgür Volkan Ağar ve Sezai Uçarmak getirildi. Ulaştırma Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Durmuş Ünüvar, Enver İskurt, Osman Boyraz ve Ömer Fatih Sayan atandı.