17 bini aşkın turizmci İstanbul’da buluşacak

Uluslararası İstanbul Turizm Fuarı (ITF) 24-25 Eylül'de Yenikapı'da dördüncü kez düzenlenecek. Fuar, 17 bini aşkın turizmciyi İstanbul'da buluşturacak. Fuarda, 29 ülkeden 345'in üzerinde katılımcı firma ve 39 ülkeden 300 uluslararası satın almacı ağırlanacak. Dream Project CEO'su Volkan Ataman, "ITF'ye iki ay kala tüm stantlarımız doldu" dedi. TÜROB Başkanı Müberra Eresin, fuarın bilginin, deneyimin ve uluslararası vizyonun paylaşıldığı bir platform haline geldiğini söyledi. İTO Turizm Geliştirme ve Eğitim Vakfı Başkan Yardımcısı Bahadır Yaşık ise, "İstanbul, kongre, toplantı ve etkinlik turizminde son dönemde yakaladığı yükselişi sürdürürken, fuarın bu süreçteki rolü giderek daha da önemli bir hale geliyor" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör