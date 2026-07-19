17 günde 33 milyon atık şişe toplandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemiyle 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Türkiye'nin çevre seferberliği büyüyor! 1 Temmuz'dan bu yana 33 milyon ambalaj topladık. 2 milyondan fazla vatandaşımız DOA'ya kayıt oldu. Kaynaklarımızı koruyor, geleceğe birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

2 MİLYONA YÜKSELDİ

Bakan Kurum'un paylaştığı verilere göre 17 günde 33 milyon 333 bin 990 içecek ambalajı toplandı. Sistemde kayıtlı kullanıcı sayısı 2 milyon 331 bin 984'e yükseldi. En çok ambalaj toplanan iller sırasıyla; İstanbul (2 milyon 760 bin 802), Denizli (1 milyon 332 bin 752), Sakarya (1 milyon 260 bin 888), Ankara (1 milyon 225 bin 795), Bursa (1 milyon 200 bin 501) oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA sistemi 1 Temmuz'da Türkiye genelinde devreye alındı. Ulusal entegrasyon süreci olan bu aşamada 81 ildeki 973 ilçede DOA makineleri hizmet vermeye başladı. Vatandaşlara iade ettikleri DOA logolu alüminyum, pet ve cam içecek ambalajı başına 1 lira ödeniyor.

ADIM ADIM 100 MİLYONA

2025 Şubat ayında pilot il olarak DOA sisteminin hayata geçirildiği Sakarya'da ise sistemin devreye alındığı günden bugüne kadar toplanan ambalaj sayısı 92 milyon 538 bin 888'e yükseldi.