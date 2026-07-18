17 milyon hanenin doğalgazı yerli kaynaklardan karşılanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmek için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, "Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır" dedi. Bir dizi ziyaret ve toplantı için Amasya'da bulunan Bakan Bayraktar, burada yaptığı konuşmada enerjinin günümüz dünyasının vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, Türkiye'nin enerji ihtiyacının her geçen gün arttığını, bu ihtiyacın önemli bölümünün ithalatla karşılandığını söyledi. Bayraktar, "Enerjimizin yaklaşık üçte ikisini dışarıdan temin ediyoruz. Petrol, doğalgaz, kömür ve akaryakıt ürünleri için her yıl 60 ila 70 milyar dolar arasında bir kaynak harcıyoruz. Bu yıl ise dünyadaki fiyat artışları nedeniyle enerji faturamız daha da yükseldi" dedi.

80 BİN VARİL

Türkiye'nin 2016'da milli gemileri alarak arama faaliyetlerine başladığını, kendi imkânlarıyla gaz ve petrol ürettiğini hatırlatan Bakan Bayraktar, "2020 yılında Karadeniz'de gerçekleştirdiğimiz keşif ülkemiz adına tarihi bir dönüm noktası oldu. Gabar'da ise bugün günlük 80 bin varilin üzerinde petrol üretimine ulaştık. Ancak ülkemizin enerji ihtiyacı çok daha büyük. Hedefimiz Türkiye'yi mutlak suretle enerjide bağımsızlığa kavuşturmaktır" dedi. Karadeniz gazı üretiminin artırılacağını kaydeden Bakan Bayraktar, "2026 yılı sonuna kadar üretimi iki katına çıkaracağız. Böylece yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacağız. 2028 yılına geldiğimizde ise üretimi dört katına çıkararak Türkiye'deki yaklaşık 17 milyon hanenin doğal gazını kendi kaynaklarımızdan karşılamayı hedefliyoruz. Somali'de petrol arıyoruz. Pakistan, Libya, Suriye, Irak ve Azerbaycan başta olmak üzere farklı coğrafyalarda çalışmalarımız sürüyor. Dışa bağımlılığı azalttığımızda Türkiye ekonomik olarak çok daha güçlü, çok daha kalkınmış ve müreffeh bir ülke olacak. Bütün bunları başarabilmenin yolu ise birlik ve beraberlikten geçiyor" açıklamasında bulundu.