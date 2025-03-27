170 bin lira ceza

Karayolları Taşıma Kanunu'ndaki idari para cezaları yükseltilecek. Buna göre, biletsiz yolcu taşıyanlar ile sözleşmesiz taşımacılık yapanlar 8 bin 500 liradan 85 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak. Yolcu ve eşyaların güvenlik içinde taşınmasını ihlal eden taşımacılara, taşımacının aldığı güvenlik önlemlerini uygulamayan yolcu ve göndericilere 5 bin liradan 50 bin liraya kadar para cezası verilecek. Yolcuların sağlıklı, rahat ve güvenli yolculuk yapmasına yönelik tedbirleri almayan, yolcuları taahhüt ettiği yere götürmeyen taşımacılara, 17 bin liradan 170 bin liraya kadar idari para cezası kesilecek. Terminal ve ara durak dışında yolcu indirip bindiren taşımacılar, 50 bin liraya kadar para cezasına çarptırılacak.