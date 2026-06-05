18 bin lira taksitle ev fırsatı

Ev sahibi olmayan orta gelirli vatandaşa hükümetten yeni bir müjde geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 20 bin konutu kurasız satışa çıkardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda açık satış kampanyasının 5'i deprem bölgesini kapsayan 64 ilde başladığını açıkladı. Kurum, "Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yeni, sağlam, sosyal altyapısı olan binalara baktığınızda neredeyse kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani 1-1.5 milyon TL tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi ev alabiliyor" dedi. Peki konutlar nasıl alınacak?

KİMLER ALABİLİR?

Açık satışlarda gelir ve ikametgah gibi koşullar aranmayacak. T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve eş ve kendi üzerine kayıtlı ev bulunmaması yeterli olacak.

FİYATLAR NE KADAR?

Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek. Yüzde 25 indirim sağlanan peşin satışlarda konutların fiyatları 2.1 milyon lira ila 5.4 milyon lira arasında olacak. 3+1 konutların peşin tutarı ise 2.7 milyon lira ila 6.2 milyon lira arasında değişecek. Taksitli satışlarda da taksitler 18 bin TL'den başlayacak.

ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

Kampanya kapsamında 3 farklı ödeme modeli sunuluyor. İlk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak. Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkânıyla ödenebilecek.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

3 modelden birini seçen vatandaşlar peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayabilecek. Konut satışları 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

KONUTLAR HANGİ İLLERDE OLACAK?



En fazla konut sırasıyla Bursa (2.190), Ankara (2.062), Hatay (1.238), Kahramanmaraş (1.073) ve Malatya'da (1.000) satışa sunulacak. Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek. Konut satış fiyatları illere ve konut büyüklüklerine göre değişecek.

NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Konutların bir bölümünü hemen teslim projeler kapsıyor. Hemen teslimi olmayanlar ise sözleşme tarihinden itibaren 48 ay içinde teslim edilecek.



