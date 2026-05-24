18 yaş altına eğlence vergisi istisnası

TBMM'ye sunulan yeni yasa teklifinin etki analizi ortaya çıktı. Yeni düzenlemeyle biletle girilen yerlere eğlence vergi istisnası getirilecek. Sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere biletle girilen yerlerde 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden, eğlence vergisi alınmaması sağlanacak.

YILLIK MALİYET 5.11 MİLYAR TL

Hazırlanan analiz raporuna göre; Emniyet teşkilatında bir üst rütbeye terfi için kullanılan on bindelik oranlar yeniden düzenleniyor. Yeni atama yöntemiyle hizmet sunumu kalitesi artacak, emir komuta zinciri güçlendirilecek, personel üzerindeki yönetimsel yükünü dengelemek, kurumsal hesap verebilirlik ve denetim etkinliği artırılacak ve kriz yönetim kapasitesi ile operasyonel riskler azaltılacak. 1.060 Birinci Sınıf Emniyet Müdürü, 937 2. sınıf emniyet müdürü, 450 3. sınıf emniyet müdürü, 7 bin 763 emniyet amiri, 713 başkomiser kadrosu artırılacak. 2 bin 550 komiser ve 5 bin 775 komiser yardımcısı kadrosu ise azalacak. Yeni terfi sisteminin maliyeti ise aylık aylık 426 milyon TL, yıllık ise 5.11 milyar TL olacak. Sağlık sebebiyle emniyet teşkilatından ilişiği kesilen 255 personelin hak kaybı ve dava süreci yaşanmaması için genel idari hizmetler sınıfına atanabilmesine olanak sağlanacak. Bu uygulama aylık 15.7 milyon TL maliyet oluşturacak.

8 BİN TİCARİ PLAKA

Ticari plakaların elde çıkarılmasındaki vergi istisnaları kaldırılacak. Yapılan düzenleme ile gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin, maddenin yürürlük tarihinden önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaları elden çıkarmalarından doğan kazançları gelir vergisinden ve bu kapsama giren ticari plakaların satış ve teslimleri KDV'den istisna edilmektedir. Bu tarihten sonra edinilen ticari plakaların elden çıkarılması ise genel hükümler çerçevesinde vergilendirilecek. Türkiye Noterler Birliği'nden alınan verilere göre yıllık yaklaşık 7-8 bin ticari plakanın el değiştirdiği biliniyor. Plaka satış fiyatlarının değişkenlik göstermesi ve bu kapsamda net bir satış bilgisi olmadığı için etki analizi öngörülemiyor. İnternet haber sitelerinin vasıf ve ödevlerine yönelik ilan ve reklam düzenlemesi yapılacak. Düzenleme, Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde resmî ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip 1.100 internet haber sitesini doğrudan etkiliyor. Düzenleme ile petrol piyasasında lisans tedbiri ve teminat uygulaması da güçlendirilecek. İdarenin teminat artırma yetkisi ikiden beş kata çıkarılacak.