18 yaş öncesi de dikkate alınacak

Milyonlarca memur, SSK'lı, Bağ-Kur'lu, tarım sigortalısının merakla beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinde son dönemece girildi. Emeklilik hesabında 18 yaş öncesi sigorta da dikkate alınacak. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor. Emeklilik başlangıcı 18 yaşının doldurulduğu tarih kabul edilmekle beraber 8 Eylül 1999 öncesi farklı hesaplanıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu yürürlüğe girmeden önce (8 Eylül 1999 öncesi) sigortalı olanlar için Sosyal Sigortalar Kanunu geçerli olup işe girişin 18 yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadan giriş tarihine göre kademeli sisteme tabi bulunuyor. Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmenin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul ediliyor, bu da emekliliği öne çekiyor. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanıyor. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil ediliyor. EYT 18 yaş öncesi bazı soruların yanıtları şöyle:18 yaş öncesi sigortanın emekliliğe etkisindeNisan 1981, Eylül 1999 öncesi önem taşıyor. 18yaş öncesinde ya da sonrasında olmasına bakılmadanişe giriş tarihine göre kademeli sistemetabiler. Ancak sigortalılık süresinin bu yaşın doldurulduğutarihte başlayacağına yönelik hüküm1 Nisan 1981 öncesi sigortalı çalışmaya başlayanSSK'lıları etkilemiyor.18 yaş öncesinde sigorta girişi emeklilik şartlarınınbelirlenmesinde dikkate alınır. Örneğin Ocak1982 doğumlu bir kişi, Ocak 1999 tarihinde SSK'lıçalışmaya başladı. Bu kişi henüz 18 yaşını doldurmamaklaberaber Eylül 1999 öncesi yapılansigorta girişi nedeniyle EYT'ten yararlanabilecek.Eylül 1999 öncesinde yapılan sigorta girişi EYTdüzenlemesinden yararlanma hakkı sağlayacak.Genel Sağlık Sigortası, kanuna göre uzun vadelisigorta olan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasınatabi çalışmak sigorta başlangıcı olarak kabulediliyor. Bunun için de 18 yaşın doldurulduğutarih başlangıç kabul ediliyor. Bu tarihten öncekisüreler için ödenen primler sadece prim ödemegün sayısı hesabına katılıyor. Ekim 2008 öncesineölüm ve malullük aylıklarında uygulanmıyor.İlk defa sigortalı çalışılmaya başlanan tarihtenüfus kaydındaki doğum tarihi geçerli kabul edilir.İlk defa çalışmaya başladıktan sonra mahkemekararıyla yapılan düzeltmeler emeklilikişlemlerinde geçerli kabul edilmiyor. Sigortalıolunan tarihten önce yapılan yaş büyütmeleriemeklilik açısından kabul ediliyor. Dolayısıyla yaşdüzeltmenin EYT'ye bir katkısı bulunmuyor.Birden çok SSK numarasıciddi sıkıntılara neden olabilir.Emeklilik öncesi mutlaka sicilnumaralarının birleştirilmesigerekir. EYT yasası çıkmadanönce sivil numarası, hizmet dökümükontrolü yapmanızda faydabulunuyor.Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlarprim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderekerken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlardabir günlük borçlanma emeklilik tarihini1 yıl öne çekebilir. Eğitim döneminde stajlardauzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor.Bu nedenle sigorta başlangıcı kabul edilmiyor.Ancak doğumda başlangıç olarak kabul ediliyorPrim gün sayısı eksik olanlar ise doğum borçlanması,askerlik, yurtdışı borçlanması yaparakprim gün sayısını tamamlayarak EYT kapsamındaemekli olabilecek. Kadınlar 3 defa doğumtarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıylahizmet akdine istinaden işyerinde çalışmamasışartıyla süreleri borçlanabilecek. Doğumborçlanması ile her bir çocuk için 720 güne kadarborçlanma imkânı bulunuyor.İşsizlik Sigortası Kanunu'na göre 8 Eylül1981'den önce işe başlayan kadınlarla 8 Eylül1976'dan önceki erkekler 15 yıl sigorta süresi,3600 günle emekli olabilir. Bu kapsamdakadınlar 50, erkekler 55 yaşında emekli oluyor.Kanuna göre 23 Mayıs 2002'de 15 yılı doldurankadınlar 50, erkekler 55 yaşını doldurduysa 3600gün malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primiödemiş olanlar istediklerinde emekli olabilir.