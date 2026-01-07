2 milyar dolarlık gaz ithalatı frenlenecek

Türkiye'nin güneşi için kıyasıya yarışan 38 şirket arasından ihaleleri kazananlarla sözleşmeler imzalandı. Şirketler yarışmalar sonucunda ortaya çıkan 102 milyon euroluk (5.1 milyar TL) katkı payını Enerji Bakanlığı'na peşin olarak ödedi. Ayrıca şirketler projelerin sahaya yansıması için 400 milyon dolar (17.2 milyar TL) yatırım yapacak. Böylece Türkiye 650 megavatlık güneş enerjisinden 22.3 milyar TL kazanacak. 2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025'te gerçekleştirilen 650 megavatlık Yenilenebilir Kaynak Alanı (YEKA) GES- 2025 yarışmalarının sözleşmeleri Bakan Yardımcısı Zafer Demircan'ın katılımıyla yarışmayı kazanan firmaların yetkilileri tarafından Bakanlıkta imzalandı. 38 şirketten toplamda 77 başvurunun yapıldığı yarışmaları kazanan şirketler, sözleşme imza tarihinden itibaren ürettikleri elektriği 60 ay süre ile serbest piyasada satabilecek.

Daha sonra 20 yıl süreyle üretilen elektrik, kilovatsaat başına 3.25 euro/cent fiyat ile iletim sistemine verilecek. Sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte, firmalar için 60 aylık serbest piyasada satış süreci resmen başlamış oldu. İmza töreninde konuşan Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, "Bakanlık olarak YEKA'ları her yıl en az 2 bin megavat olarak planlamaya devam ediyoruz. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz" dedi. Demircan, YEKA GES-2025 kapsamında ilk yüzer GES kapasitesinin de yatırımcıyla buluştuğunu anımsattı. Demircan, YEKA'ların enerji sektörü için önemli bir iş potansiyeli olduğunu aktardı.

102 MİLYON EURO KATKI BEDELİ

Bolu, Erzurum, Eskişehir, Kahramanmaraş, Mardin, Van ve Manisa'da bulunan toplam 650 megavat kapasiteli 8 adet bağlantı kapasitesi, yapılan yarışmaların ardından yatırımcılara tahsis edilmişti. Söz konusu yarışmaların neticesinde de toplamda yaklaşık 102 milyon euroluk katkı bedeli sağlandı. Katkı bedeli şirketler tarafından peşin olarak ödenirken, tutar Türkiye'nin enerji altyapısının geliştirilmesi için kullanılacak.



400 MİLYON DOLAR YATIRIM

Şirketler kazandıkları kapasiteyi sahaya yansıtmak için ise 400 milyon dolarlık yatırım yapacak. 500 bin hanenin elektrik ihtiyacı daha bu yatırımlar sayesinde güneşten karşılanmış olacak. Yapılacak projeler kapsamında yaklaşık 800 bin tonluk karbon emisyonu azaltımı söz konusu olacağı gibi yaklaşık 2 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne geçilecek.



GÜNEŞTE KAZANAN TÜRKİYE

Yarışmalarda 40 megavat kapasiteli Kahramanmaraş GES'i Güçlü Enerji, 40 megavat kapasiteli Mardin GES'i Aydede Enerji, 100 megavat kapasiteli Erzurum GES'i Stone Enerji, 40 megavat kapasiteli Van GES'i Zincir Enerji, 50 megavat kapasiteli Bolu GES'i Ecogreen Elektrik Enerji, 85 megavat kapasiteli Erzurum GES'i Sertaş Turizm Yatırım ve İşletmecilik AŞ ve toplam 260 megavat kapasiteli Eskişehir GES'i Efor Holding AŞ kazandı. 35 megavat kapasiteli Türkiye'nin ilk YEKA yüzer GES'i olan "YG25-Demirköprü yarışmasını ise Demirköprü Yüzer GES Ortak Girişim Grubu kazandı.