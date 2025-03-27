2 milyar TL temettü

Türkiye Sigorta, 2024 yılına ait mali sonuçlarına dayanarak, 25 Nisan 2025 tarihinde yapılması öngörülen Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere brüt 2 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı kararı aldı. Şirket, ödenmiş sermayesini de 5 milyar TL'den 10 milyar TL'ye çıkararak yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek. Önerilen nakdi kâr dağıtımının 28 Ağustos 2025'te tek seferde yapılması planlanırken, konunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildi.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Sektör liderliğini hız kesmeden sürdüren şirketin 2025 yılı Ocak-Şubat dönemi bağımsız denetimden geçmemiş brüt prim üretimi de 28.4 milyar TL seviyesine ulaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47'lik bir artış gösteren şirket, güçlü performansını bir kez daha gösterdi. Türkiye Sigorta'nın güçlü finansal duruşunun yalnızca hissedarları için değil, tüm sektör ve ülke ekonomisi için güven unsuru olmaya devam ettiğini söyleyen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "Bugün yaptığımız bu hamle, şirketimizin büyüme stratejisini desteklerken sektörün lokomotif kuruluşu olarak ekonomiye sağladığımız katkıyı bir kez daha pekiştirmiş oldu. 2024 yılı şirket kârımızın 2 milyar TL'sini nakden, 5 milyar TL'sini bedelsiz sermaye olmak üzere toplamda yüzde 55.44 oranında ortaklarımıza değer olarak sunma kararı aldık. Nakit brüt 2 milyar TL, bedelsiz 5 milyar TL olmak üzere toplam 7 milyar TL kâr dağıtımı yapacağız" diye konuştu. Taha Çakmak, sözlerine şöyle devam etti: "2024 yılında hisse değerinde yüzde 98 artış sağlayarak, BIST Temettü 25 Endeksi'ne giren tek sigorta şirketi olmanın gururunu paylaşmıştık. Bugün de 2025 yılı ikinci üç aylık dönemi için BİST pay endeksi kapsamında yer alacak paylar belirlendi ve şirketimizin payları BIST 50 endeksi için yedek paylar arasında yer aldı. issedarlarımıza ve tüm paydaşlarımıza değer katmaya devam edeceğiz."