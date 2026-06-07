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Giriş Tarihi: 7.06.2026 10:41 Son Güncelleme: 7.06.2026 10:59

2 şehirde kamulaştırma kararı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) 2 şehirdeki bazı sahaları için kamulaştırma kararı alındı.

AA
2 şehirde kamulaştırma kararı
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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Edirne ve Kırklareli'de bulunan bazı sahaları kamulaştırılacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Edirne ve Kırklareli sınırları içindeki çeşitli parsellerin kamulaştırılmasına karar verdi.

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Haber Girişi Sevde Demir - Editör
#RESMİ GAZETE #TPAO #KIRKLARELİ #EDİRNE

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2 şehirde kamulaştırma kararı
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