Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 20 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi! Nvidia Groq'u satın almaya hazırlanıyor
Giriş Tarihi: 25.12.2025 09:24 Son Güncelleme: 25.12.2025 09:41

20 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi! Nvidia Groq'u satın almaya hazırlanıyor

Yapay zekâ çip pazarının lideri Nvidia, en büyük rakibi ABD merkezli yapay zeka çip girişimi Groq'u 20 milyar dolara satın almak için harekete geçiyor. Bu girişim yapay zeka devriminin hızlandırılması olarak yorumlanıyor.

20 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi! Nvidia Groq’u satın almaya hazırlanıyor
  • ABONE OL

Yapay zekâ çip pazarının lideri Nvidia, en büyük rakiplerinden yüksek performanslı yapay zekâ hızlandırıcıları geliştiren ABD merkezli Groq'u 20 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Disruptive'in CEO'su ve Groq'un uzun süredir destekçisi olan Alex Davis'e dayandırılan bilgilere göre, taraflar arasındaki görüşmeler kısa sürede sonuçlandı.

Söz konusu anlaşma, Groq'un yaklaşık 6,9 milyar dolar değerleme üzerinden 750 milyon dolar yatırım aldığı finansman turundan yalnızca aylar sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

BULUT FALİYETLERİ SATIN ALMAYA DAHİL DEĞİL

Anlaşmanın Groq'un varlıklarını kapsadığı, ancak şirketin erken aşamadaki bulut faaliyetlerinin bu satın almanın dışında bırakıldığı belirtildi. Groq'un, Google'ın Tensor İşlem Birimi'ni (TPU) geliştiren eski mühendisler tarafından kurulduğu da hatırlatıldı.

YAPAY ZEKA ALANINDA TEKELLEŞECEK

Satın alma hayata geçmesi halinde Nvidia'nın bugüne kadarki en büyük satın alması olacak. Şirket böylelikle ileri düzey yapay zekâ donanımındaki gücünü daha da pekiştirecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
20 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi! Nvidia Groq'u satın almaya hazırlanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz