200 bin banka çalışanını işsiz kalacak

Giriş Tarihi: 4.01.2026

Yapay zekanın işgücü üzerindeki olumsuz etkisi birçok sektörde olduğu gibi bankacılık sektöründe de adım adım yaklaşıyor. Avrupa'da bankacılık sektörü, verimlilik konusunda zorlu bir sınava hazırlanıyor. Morgan Stanley'nin analizine göre, bankalar yapay zekaya yönelip fiziksel şubelerini kapatırken, 2030 yılına kadar bankacılık sektöründe 200 binden fazla işgücü kaybı yaşanabilir. Bu, 35 büyük bankanın işgücünün yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Morgan Stanley'nin analizine göre, bankalar yüzde 30'luk öngörülen verimlilik artışlarına büyük ilgi gösteriyor.
