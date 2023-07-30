200 milyar lira vatandaşın cebinde kaldı

Geçtığimiz yıl küresel hammadde fiyatlarında meydana gelen olağanüstü fiyat artışlarından tüketicilerin korunması için EPDK tarafından devreye alınan Azami Uzlaştırma Fiyat Mekanizması (AUF) devam ediyor. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren başarıyla uygulanan AUF'un katkısı ile 200 milyar TL'yi bulan bir meblağın vatandaşın cebinde kaldığını ve elektrik tarifelerinde yüzde 110 düzeyinde bir artışın engellendiğini açıkladı.Bir grup gazeteciye değerlendirmelerde bulunan EPDK Başkanı Yılmaz, AUF'un hem sektöre hem de tüketicilere katkısı düşünüldüğünde beklentilerinin de üstünde olumlu bir tablo ile karşılaştıklarını kaydetti. EPDK'nın bu süreçte fiyat hareketlerini titizlikle takip ettiğini, üretim maliyetlerinde yaşanan artışların da ivedilikle AUF'a yansıtılarak elektrik üreticilerinin mağdur olmasının engellendiğini kaydeden Yılmaz, "Bir nevi emniyet supabı görevi gören AUF ile hiçbir üretici 'Maliyetlerim çok arttı, ben santralimi kapatmak zorundayım' demedi. Öyle bir durumda hem bir arz güvenliği sıkıntısı yaşayabilir, hem de kapanan santraller istihdam sorununa sebep olabilirdi. Önce pandemi, ardından Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile olağanüstü maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemi arz sıkıntısı yaşamadan geride bıraktık" dedi.