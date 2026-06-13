2002 ruhunu yapay zekâyla canlandı! THY "Bizim Çocuklar" için reklam filmi yayınladı

Türk Hava Yolları, 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanına özel hazırladığı reklam filmini kamuoyuyla paylaştı.

Reklam filminde A Milli Futbol Takımı'nın güncel kadrosundaki oyuncuların yanı sıra, Türkiye'nin 2002 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi başarı elde eden kadrosunda bulunan milli futbolcuların yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan görüntüleri de kullanıldı.

2002'NİN EFSANELERİ YAPAY ZEKÂ İLE EKRANA TAŞINDI

Reklam filminde, Türk futbol tarihinin en önemli başarılarından biri olarak kabul edilen 2002 Dünya Kupası'nın hatırası günümüz milli takım oyuncularıyla bir araya getirildi.

Yapay zekâ teknolojisi sayesinde dönemin milli futbolcularının görüntüleri yeniden canlandırılarak reklam filmine dahil edildi.

THY'DEN "AYNI RÜYAYA İNANIYORUZ" MESAJI

THY, reklam filminin yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milli takımın Dünya Kupası yolculuğuna vurgu yaptı.

Açıklamada, "Bir ulusun hayali, milyonların inancı aynı heyecana, aynı umuda, aynı rüyaya inanıyoruz. Şimdi o rüyanın peşinde, mavi gökyüzünden yeşil sahalara uzanan yeni bir yolculuk başlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör