Bakan Albayrak Azeri mevkidaşı ile görüştü

Bakan Albayrak Azerbaycan Enerji Bakanı Şahbazov ile başta TANAP olmak üzere enerjide işbirliği konularını görüştü

HAYATİ BİR PROJE

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz günlerde TANAP projesi Çanakkale Boğazı denizaltı geçiş çalışmalarının yapıldığı gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi almıştı. Albayrak, TANAP'ın Azerbaycan-Türkiye özelinde olmak üzere Avrupa ve doğalgaz arz güvenliği açısından hayati ve tarihi bir proje olduğuna işaret etmişti.

"TÜRKİYE OLARAK ÇOK BÜYÜK İNİSİYATİFLER ALDIK, BÜYÜK EFOR SARFETTİK"

Hem geçmiş bakanlar ve bürokratlar hem de şu anda görevde olan bürokratların TANAP projesi için büyük mesai ortaya koyduğunu belirten Albayrak, "Hakikaten çalışmalar son hızıyla, son sürat devam ediyor. İnşallah istediğimiz bu planlamayla giderse hesaplanandan daha erken tamamlanacak. Bu projenin her aşamasında biz Türkiye olarak çok büyük inisiyatifler aldık, büyük efor sarf ettik.

"TANAP'IN YÜZDE 80'DEN FAZLASI TAMAMLANDI"

Çok başarılı bir ekip çalışması söz konusu bu proje kapsamında, gerek Malezyalı firma gerekse tüm paydaşların çabasıyla inşallah TANAP yönetimiyle birlikte projenin yüzde 80'inden fazlası tamamlandı.

"AZERİ GAZININ AVRUPA PİYASALARINDA HAYAT BULMASINA ŞAHİTLİK EDECEĞİZ"

İnşallah, önümüzdeki sene Türkiye ayağı, 2020'nin ilk çeyreğinde de Trans Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı (TAP) kısmının tamamlanmasıyla da Azeri gazının Avrupa piyasalarında hayat bulmasına şahitlik edeceğiz.

"DURMAK YOK, ÇALIŞMAYA DEVAM' DİYORUZ"

Türkiye olarak her zamankinden daha fazla ve yoğun çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah, ülkemiz için dünya enerji ve gaz piyasaları için hayırlı bir proje olur. Biz herzaman dediğimiz gibi 'Durmak yok, çalışmaya devam' diyoruz." demişti

TANAP PROJESİ

Toplam bin 850 kilometre uzunluğa sahip olacak TANAP, yıllık 16 milyar metreküp doğalgaz taşıyacak. Söz konusu miktarın 6 milyar metreküpünün Türkiye'nin talebinin karşılanması için kullanılması, 10 milyar metreküplük kısmının da TAP ile Avrupa'da değerlendirilmesi öngörülüyor.

Projeyle gelecek yıl haziran veya temmuz ayında Türkiye'ye ilk gazın taşınması planlanıyor.