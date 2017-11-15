Merkez Bankası Katar'da dev anlaşmayı imzaladı

Erdoğan ve Şeyh Temim'in huzurunda gerçekleştirilen imza töreninde, "Merkez Bankacılığı Alanında Mutabakat Zaptı"na Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Katar Merkez Bankası Başkanı Şeyh Abdulla Bin Suud Al Sani imza koydu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ ANLAŞMALARIN İMZA TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı"na ise Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassim bin Muhammed Al Sani imza attı.

İki ülke hükümetleri arasında "Hukuki ve Adli Eğitim İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Katar Adalet Bakanı Hasan Lahdan Sagr Al Mohannady imza koydu.

"Meteoroloji Alanında İş Birliğine Dair Niyet Beyanı"nı Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti imzaladı.

"Kardeş Limanlar İş Birliği Anlaşması"na ise Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Katar Ulaştırma ve İletişim Bakanı Jassim bin Seif Ahmed Al Sulaiti imza attı.

"Cezai Konularda Adli İş Birliği Anlaşması"na ise Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Katar Devlet Başsavcısı Ali bin Fetais Al Marri imzaladı.

"Gıda Güvenliği Alanında Mutabakat Zaptı" Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi tarafından imza altına alındı.

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ile Katar Medya Kurumu (QMC) Arasındaki İş Birliği Protokolü"nü TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ve QMC Ceo'su Şeyh Abdulrahman bin Hamad Al Sani imzaladı.

"Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim Güvenliği ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ile Katar Devleti Katar Üniversitesi Arasında Araştırma Mutabakat Zaptı" TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin ile Katar Üniversitesi Rektörü Dr. Hasan Raşid Al Derham tarafından imzalandı.

"İnsani Yardım Alanında Mutabakat Zaptı" ile "Ortak Bildiri" ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet bakanı Sultan bin Saad Al Muraikhi tarafından imza altına alındı.