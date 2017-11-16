Dolar ve euro ne kadar? (16 Kasım 2017)

Dolardaki küresel değerlenme, enflasyonda devam eden yükseliş, Hazine'nin artan borç çevirme oranlarının TL varlıklarda yarattığı baskı, ABD ve Avrupa ülkeleriyle gerilen ilişkiler ve devam eden jeopolitik endişeler TL varlıklarda değer kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Küresel piyasalarda Almanya'da beklentilerden iyi gelen büyüme verisinin etkileri dün de devam etti. TL cinsi varlıklarda baskı devam ederken, euronun görünümüne dair yatırımcıların iyimserliğinin artmasına paralel euro/TL dün 4,6117 ile tarihi zirvesini gördü.

Bu sabah dolar/TL 3,8845, euro/TL ise 4,5820 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/dolar 1,1860 ile 5 haftanın en yüksek seviyesine çıkarken, dolar endeksi de 93,42 ile 1 ayın en düşüğüne indi.

Sterlin ise Türk Lirası karşısında 5,13 lira oldu.

10 YILLIK TAHVİL FAİZİ REKOR KIRDI

Tahvil/bono piyasasında gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün de yükselişini sürdürerek yüzde 12,49'a kadar geldi. Dün spot kapanışta ortalama yüzde 12,42, valörde son işlemde yüzde 12,39 seviyesindeydi. Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 13,68, valörde son işlemde yüzde 13,67 seviyesindeydi.

PİYASALAR BUGÜN NEYİ TAKİP EDECEK?

Yurtiçinde bugün açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, yurtdışında saat 12.30'da İngiltere perakende satışlar, saat 13.00'te Euro bölgesi enflasyon, saat 16.30'da ABD işsizlik maaş başvuruları ve Philadelphia Fed endeksi, saat 17.15'te ABD sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verileri açıklanacak.