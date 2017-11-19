Bakandan flaş taşeron açıklaması

Sarıeroğlu, Ülke TV'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı. "Taşeron işçilere kadro verilmesine yönelik çalışmaların" sorulduğu Sarıeroğlu, taşeronun AK Parti döneminde ortaya çıkmış bir çalışma şekli olmadığını, geçmişten beri Türkiye'de uygulandığını hatırlattı.

Sarıeroğlu, bu çalışma şeklinin AK Parti iktidara geldikten sonra disipline edildiğini, kurallarının netleştirildiğini, taşeronlara sendika üyeliğinin getirildiğini belirterek, 7 Haziran'dan sonraki süreçte, özellikle 1 Kasım seçimlerinde "taşeronların kamuda istihdam edilmesine" ilişkin söylemlerin olduğunu bildirdi.

Bununla ilgili göreve geldikleri ilk andan itibaren çalışmalara başladıklarına değinen Sarıeroğlu, "Belli bir çalışma vardı, Sayın Maliye Bakanımız tarafından büyük bir hassasiyetle, titizlikle yapılmış olan. Çalışma Bakanlığı olarak biz de sürece müdahil olduk. İki bakanlık gece gündüz... Çünkü alan çok geniş bir alan, farklı yansımaları, farklı şekilde etkileri olacak bir alan. Biz talepleri, beklentileri en maksimum seviyede nasıl karşılayabilirizle ilgili çalışmaların içerisinde olmaya gayret gösterdik." dedi.

Çalışmalarının belli bir aşamaya geldiğine, bunların taslaklarını Başbakan Binali Yıldırım'a sunduklarına işaret eden Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

"Başbakanımızın bazı önerileri, görüşleri oldu. O öneriler ve görüşler doğrultusunda şimdi tekrar revize ediyoruz, dün çalıştık bununla ilgili Bakanlıkta arkadaşlarımızla. Maliye Bakanlığı mali boyutuyla ilgili tekrardan bir çalışma yapıyor. Kısa zaman içerisinde inşallah hatlarını tamamen netleştirip tabii ki kamuoyuna sunacağız, burada bir tartışma olacak, kendi iç mekanizmamızda bunun değerlendirmelerini gerçekleştireceğiz ve sonrasında hızlı bir biçimde Meclise getirmeyi arzu ediyoruz. Biz, taşeronda oluşan yapıyı ortadan kaldırmayı arzu ediyoruz, hedefimiz bu. Bundan sonra taşeron şeklinde bir çalışma şeklinin kamu kurum ve kuruluşlarımızda olmamasıyla alakalı bir hazırlığımız var."

"İSTİHDAM KONUSU ÖNCELİKLİ MADDEMİZ"

Bakan Sarıeroğlu, "Kadroya kademe kademe bir geçiş mi olacak?" sorusuna, "Bekleyen kitle çok fazla olduğu için ağzımızdan çıkacak bir kelime farklı yankılar uyandırabiliyor. Her şey tam netleşmeden paylaşmak burada doğru değil. Çünkü tekrardan sunacağımız mekanizmalarımız var, onay alacağımız mekanizmalarımız var." karşılığını verdi.

"Kadınların istihdamına" yönelik bir sorusu üzerine Sarıeroğlu, istihdam konusunun şu an en öncelikli gündem maddeleri olduğunu, kadınların, gençlerin ve engellilerin istihdamlarına yönelik hedefler koyduklarını söyledi.

Sarıeroğlu, ayrıca Türkiye'nin atlattığı onca badireye rağmen son 10 yılda, Avrupa Birliği'nde en fazla istihdam artıran dördüncü ülke konumuna geldiğini, istihdam seferberliği kapsamında şu anda 1 milyon 755 bin kişiye iş imkanı yaratıldığını kaydetti.