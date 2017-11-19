Borsaya yeniden rakip oluyor

Rönesans döneminin ünlü İtalyan ressamı Leonardo da Vinci'nin Hazreti İsa'yı resmettiği tablosu 450 milyon dolara satılınca gözler yeniden sanat piyasasına çevrildi. Dünyada sanat pazarı hacmi 80 milyar doları buluyor. Koleksiyoner sayısı ise 75 milyona vardı. Türkiye piyasasında da son iki yıldır yaşanan durgunluk yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Resim, yeniden borsa, döviz ve altından sonra en önemli yatırım araçlarından biri haline geliyor. Bunun izleri geçtiğimiz eylül ayında İstanbul
'da düzenlenen Contemporary İstanbul'da kendisini göstermeye başladı. 42'si yabancı, toplam 73 galeri ile yaklaşık 1.500 sanat eseri sanatseverlerle buluştu. 80 binden fazla kişinin ziyaret ettiği fuarda 60 milyon dolar değerinde eser satışa çıktı.
HAREKET BAŞLADI
SABAH'ın edindiği bilgilere göre, bu yıl Comtemporary İstanbul'a katılan eserlerden yüzde 53'ü satıldı. Büyük ilgi gören sergide 500 bin dolardan satışa çıkarılan eserler dahi alıcı buldu. Toplam satış gelirinin 25-30 milyon dolar arasında olacağı tahmin ediliyor. Contemporary İstanbul'un Kurucusu Ali Güreli, "İki senedir sektörde yavaşlama olmasına rağmen bu yıl fuar çok hareketli geçti. Önümüzdeki aylarda ekonomideki istikrarın sürmesi ve büyümenin yüzde 5 ile devam etmesi durumunda satışlar çok daha iyi noktalara ulaşacak" dedi.
'Çarpım Tablosu'
PERÇİN: RESİM UZUN VADELİ YATIRIM ARACI
Sanat piyasasındaki bu hareketlilik genç ressamları da etkiliyor. Onların eserleri de uluslararası ve ulusal müzayedelerde fiyat bazında yükseliyor. Otoriteler tarafından 10-15 yıl içinde marka olacak sanatçılar arasında Burcu Perçin
, Emin Mete Erdoğan
, Erinç Seymen, Gözde İlkin, Aylin Zaptçıoğlu, Yağız Özgen, Fırat Engin, Ahmet Doğu İpek, Volkan Aslan, Çağatay Odabaş, Ali Alışır ve Hayal Pozantı gibi isimler gösteriliyor. 'Dipteki Işık' ve 'Çarpım Tablosu
' gibi eserleriyle birçok koleksiyonerin dikkatini çeken Burcu Perçin, "Sanat uzun vadeli yatırım aracı olarak görülmeli. Alınan esere sadece borsadaki bir hisse senedi gibi bakarsak onun verdiği asıl hizmeti göremeyiz. Çünkü sanata yatırım yapan, destek olan insanlar her zaman maddi manevi en büyük kazancı sağlamış olurlar" dedi. Emin Mete Erdoğan da sanatın uzun vadeli bir yatırım aracı olduğunu söyledi.
KDV ORANI % 1'E ÇEKİLSİN
Ali
Güreli, Türk sanat piyasasının gelişmesi için Katma Değer Vergisi'nin (KDV) indirilmesi gerektiğini belirterek, "Böylelikle piyasanın daha da büyümesi sağlanabilir. KDV'nin yüzde 18'den 1'e düşürülmesi piyasanın iki kat hareketlenmesine vesile olacaktır. Bu düzenleme, eseri satılan sanatçının daha çok üretmesine vesile olacak, üretim ve istihdamın önünü açacaktır" diye konuştu. Fuara katılan Dirimart Galeri Evi'nin sahibi Hazer Özil de "Bu yıl fuar çok iyi geçti. İlgi çok yüksekti. Katılım ve satışlarda rekor kırıldı. Piyasanın hareketliliğinden çok mutluyuz. Önümüzdeki dönemde çok daha iyi olacak" dedi.