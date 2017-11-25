THY 7 bin kişiyi işe alacak!

ycı, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin zor dönemler yaşadığını aktararak, "Ülkemiz de çok başarılı bir şekilde bütün bu zorlukların içerisinde yönetiliyor. THY bugün uluslararası yolcu taşımacılığı, yolcu profili bakımından 6. sırada. Türkiye ekonomisi, uçak sayısı, pazar payı dünyada ilk 6'da değil ama demek ki uluslararası yolcunun en çok tercih ettiği, güvendiği ve uçtuğu hava yolu sıralamasında ilk 6'dayız. Bu geldiğimiz noktayı çok iyi ifade ediyor." diye konuştu.

2017'yi başarıyla kapatacaklarını dile getiren Aycı, "Her şey toz pembe değil. Dünyada önemli kur oynaklıkları var ve bu bölgemize yansıyor. Biz de bunu bir biçimde yönetiyoruz ve bilançonun kur etkileri hariç bakıldığındaki faaliyet karımızın rekor olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamıyla faaliyet karının ortaya çıkması hepimiz açısından yüz güldürücü." şeklinde konuştu.

"7 BİN İSTİHDAM DİYORUM"

Aycı, "2018'e dair istihdam olarak planlamamız şu anda ana kademede yaklaşık 3 bin, iştiraklerle bakıldığında 3 bin 500 çalışan. Ancak senenin iyi ve bu yıla benzer bir şekilde gitmesi halinde bunun 7 bin çalışana çıkabileceğini söyleyebilirim. Bunun yaklaşık yüzde 40'ı anonim ortaklığımız olur, yüzde 60-65'i iştiraklerimizde olur. 2018 için yaklaşık 7 bin istihdamı öngörebiliriz. Şaka yapmıyorum. 7 bin istihdam diyorum ve Türkiye'nin tek bir şirketinden bahsediyorum." bilgisini verdi.

"GELSİNLER ARAMIZA KATILSINLAR, BEKLİYORUM"

İşe alımlar için başvuruların yüzde 95'inin internet kanalı ile alınacağını belirten Aycı, şöyle devam etti:

"Biz bunu sosyal medyada duyuruyoruz, yayınlıyoruz. Arkadaşlarımız sosyal medya ve internet yoluyla bizi rahatlıkla takip edip başvurabilecek. Sınavla alıyoruz. Alımlarımızın çok büyük bir kısmı, yüzde 95'ten fazlası sınavladır. Sınavı geçtikten sonra da aramıza katılacaklar. Bir eğitim sürecinden geçecekler ve ondan sonra görevlerine dağılacaklar. Hem pilot, hem kabin memurları, hem teknisyen, hem diğer hizmetli görevlileri alacağız. Hem yurt dışında çalışan mahalli personel, yurt dışından başvuranlar olacak. Genç arkadaşlarımı, özellikle yeni mezunlarımızı bekliyorum. Türkiye'nin iyi üniversitelerinden gelen, Türkiye'de iddialı olan arkadaşlarımızı gelip THY'yi de o bilgi birikimleri ile bizde edinecekleri yeni tecrübelerle beraber omuzlayalım THY'yi. Gelsinler aramıza katılsınlar, bekliyorum."