Altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım Pazartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 27 Kasım Pazartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 27 Kasım Pazartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gram Altın



Alış: 163,61

Satış: 163,64

Çeyrek Altın

Alış: 261,82

Satış: 267,74

Yarım Altın

Alış: 522,00

Satış: 535,48

Tam Altın

Alış: 1.050,54

Satış: 1.076,70

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.083,00

Satış: 1.093,00

Ata Altın

Alış: 1.079,99

Satış: 1.106,99