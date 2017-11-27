Altın fiyatları ne kadar? 27 Kasım Pazartesi çeyrek altın fiyatı ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşın da merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar 27 Kasım Pazartesi altın fiyatlarını araştırıyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 27 Kasım Pazartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına bu haberimizden ulaşabilirsiniz.
Alış: 163,61
Satış: 163,64
Çeyrek Altın
Alış: 261,82
Satış: 267,74
Yarım Altın
Alış: 522,00
Satış: 535,48
Tam Altın
Alış: 1.050,54
Satış: 1.076,70
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.083,00
Satış: 1.093,00
Ata Altın
Alış: 1.079,99
Satış: 1.106,99