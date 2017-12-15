Milli gelir ilk defa 3 trilyon lirayı aşacak

2018 Yılı Programı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan hesaplamalara göre, bu yılın üç çeyreğinde GSYH büyüme hızı yüzde 7,4'e yükseldi, ekonominin 3. çeyrekte yüzde 11,1 büyümesi dikkati çekti.

800 MİLYAR DOLARI GEÇECEK

Yılın üç çeyreğinde (ocak-eylül dönemi) kaydedilen büyüme hızının 4. çeyrekte de (ekim-aralık dönemi) devam etmesi ve dolar kurunun 4 liranın altında kalması halinde (3.83) ise Türkiye'nin GSYH'si cari fiyatlarla 800 milyar doları geçecek.

Programda, 37 bin 899 lira (10 bin 579 dolar) olarak tahmin edilen kişi başına yurt içi gelir de nüfusun 80 milyon, dolar kurunun 3,83 lira olarak hesaplanması durumunda 10 bin doların altında kalacak.

2018 Yılı Programında GSYH tahmini 3 trilyon 350 milyon lira, yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 9,5, deflatör de yüzde 10,3 olarak yer alıyor.

3 TRİLYON LİRAYI AŞACAK

Uzmanlar, son çeyrekte büyümenin üçüncü çeyrekteki kadar yüksek olmayacağını fakat öncü göstergelerin büyümenin yüzde 5'in üzerinde gerçekleşerek yıl ortalamasını artırabileceğini gösterdiğini belirtiyor. Buna göre, yıllık ortalama büyümenin yüzde 7'nin altına düşmemesi halinde GSYH 800 milyar doların üzerinde olacak.