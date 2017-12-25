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2018 yılı i 29 Aralık Cuma günü açıklanacak

Son dakika haberine göre, Tespit Komisyonu'nun son toplantısının 29 Aralık'ta yapılacağı açıklandı. 2018 asgari ücret zammı, bu toplantının ardından belli olacak.

Giriş Tarihi: 25.12.2017 15:41 Güncelleme Tarihi: 25.12.2017 15:49
2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü açıklanacak

için beklenen tarih belli oldu. Asgari ücretin ne kadar olacağı 29 Aralık'ta açıklanacak.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, merakla Asgari Ücret Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor. 2018 yılında asgari ücretin ne kadar olacağını belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak 22 Aralık Cuma günü 3. toplantısını gerçekleştiren komisyon, toplantıda asgari ücret zammı hakkında karara varamamıştı.

BAKAN SARIEROĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, konuk olduğu AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ücretlendirmenin de konuşulan konulardan biri olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Şu anda sendikalı kardeşlerimiz var, toplu sözleşme yapılmış süreçler söz konusu. Biz, mevcut, aynı şekilde devam ettireceğiz, 52 günlük bir ilave tediye artışımız olacak" dedi.

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2018 yılı asgari ücreti 29 Aralık Cuma günü açıklanacak
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