BDDK`dan 'faiz oranları' mesajı

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben BDDK'nın denetlediği 52 bankadan biri olan Türk Eximbank'ın son dönemlerde ihracatın gelişmesinde çok önemli katkılar sağladığını söyledi. Akben, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin ihracat rakamları 150 milyar doların üzerinde gerçekleşecek bu sene inşallah. Bankacılıktaki kredi hacmi yüzde 22'ler civarında belki biraz daha yukarıda gerçekleşecek. Büyüme geçen seneye göre çok ciddi boyutlara geldi. 2018'den de bu yüzden çok umutluyuz, 2018 Türkiye açısından çok önemli olacak. Şimdi hazine destekli KGF kredileri önemli biliyorsunuz, bu sene camsuyu şeklinde demeyelim de çok önemli katkı sağladı. 2018'de de inşallah bunların devamını göreceğiz."

FAİZ ORANLARINI DEĞERLENDİRDİ

Açılıştan sonra gazetecilerin sorularını değerlendiren BDDK başkanı Mehmet Ali Akben, faiz oranlarıyla ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: "Maliyet tabii ki önemli bir husus. Enflasyon, biliyorsunuz faiz oranları, bunların yüksekliği yeni yatırımlar açısından önemli hususlar. İnşallah buralarda da hem Merkez Bankamızın hem diğer ekonomiyle ilgili kuruluşların çalışmaları inşallah bu 2 oranda da aşağıya doğru bir 2018'de bir ivme, bir potansiyel göreceğiz. Kurlarda inşallah daha istikrarlı bir seviye. Bu üçlü bizim için, ülkemiz açısından çok önem arz ediyor. İnşallah bunlarda da aşağıya doğru bir ivmeyle daha da iyi bir atılım, yüzde 11'ler çıktı biliyorsunuz büyüme. İnşallah 2018'de de böyle dünya ölçeğinde önemli büyüme gösteren ülkelerden biri olacağız."