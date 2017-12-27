Limak, madencilik ve savunmaya giriyor

Limak Holding
faaliyet gösterdiği mevcut sektörlerin yanı sıra madencilik ve savunmayı da radarına aldı. Söz konusu sektörlerle ilgili yatırım fırsatlarını değerlendirmek istediklerini söyleyen Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir
, "Bu sektörlerde önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyoruz. 2017'de bunun hazırlıklarını tamamladık ve gerekli altyapıyı oluşturduk" dedi. Özdemir, 2016'nın Türkiye ekonomisinin son derece elverişsiz iç ve dış koşullar karşısında dayanıklılığını koruduğu bir dönem olduğunu ifade ederek, tüm olumsuz koşullara rağmen yurtiçi talebi canlandırmaya yönelik alınan tedbirlerin sonuç verdiğini ve 584 bin kişilik ilave istihdam oluşturulduğunu kaydetti.
HİNDİSTAN RADARIMIZDA
Kuveyt'in kendileri için oldukça önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Özdemir, şunları söyledi: "Rusya pazarına da büyük önem veriyoruz. Bu yıl Rostov Havalimanı inşaatını tamamladık. 2018'de Rusya pazarında Volgograd Havalimanı terminal binası ve Ufa otoyol projesi inşaatlarına devam edeceğiz. Üsküp'te bina yatırımları, AVM ve konutla ilgili kompleks yapmaya yönelik yatırımımız başladı. İnşaat sektöründe yurt içi ve dışında önemli projeleri takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle Hindistan
'daki inşaat projelerine yakın ilgi gösteriyoruz."
Şu an inşaatına devam ettikleri İstanbul Yeni Havalimanı'nın, hem ülke hem de kendileri için çok önemli bir proje olduğunu vurgulayan Özdemir, 2018'de faaliyetlerine başlamasını beklediklerini aktararak, "Çanakkale
1915 Köprüsü ülkemiz için hayati nitelikte bir proje. 2018'de bu projemizle ilgili çalışmalarımızı artıracağız" şeklinde konuştu.