2018 asgari ücret zammı belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu? İşte rakamlar...

Milyonlarca çalışanın heyecan içinde beklediği Asgari ücret fiyatı bugün belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'nın ardından yapılan resmi açıklama ile ''Asgari ücret ne kadar oldu'' sorusu yanıtını bulmuş oldu. Peki 2018 Asgari ücret ne kadar oldu. Tüm detayları ilk olarak sabah.com.tr adresinden öğrenebilirsiniz. Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2018 asgari ücret zammını açıkladı. 2018 asgari ücret brüt olarak 2 bin 29 TL net olarak bin 603 TL oldu!

BRÜT 2029 LİRA

ASGARİ Ücret Tespit Komisyonu, 2018 yılı asgari ücret rakamını belirlemek üzere dördüncü kez toplandı. Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıklama yaptı. Sarıeroğlu; "Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü. Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak. Artış yüzde 14,2 olacak. 2016'dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018'de de sürecek." dedi.

ZAM BEKLENTİLERİ NE KADARDI?

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti. DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yapmıştı. TİSK yüzde 7 civarında bir zam önermişti.

Türk-İş ile TİSK, 100 liralık asgari ücret desteğinin yeni yılda da devam etmesini istiyor. İki yıldır uygulanan asgari ücret desteğiyle ilgili olarak Maliye Bakanı Naci Ağbal, 24 Kasım'da "2018 yılı bütçemizde 1 Ocak 2018'den sonraki dönemlerle ilgili bir asgari ücret desteği öngörümüz yok" açıklamasında bulunmuştu.

2017 ASGARİ ÜCRET TABLOSU ŞU ŞEKİLDE;

BRÜT ASGARİ ÜCRET: 1.777 TL

GÜN: 30

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET: 59.24 TL

AYLIK BRÜT ÜCRET: 1.777 TL

İŞÇİ SGK PAYI: ( % 14 ) 248.78 TL

İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI: ( % 1 ) 17,77 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI: 1.510,45 TL

GELİR VERGİSİ TUTARI: ( % 15 ) 226,57 TL

DAMGA VERGİSİ: ( %07,59 ) 13,48 TL

İŞÇİ KESİNTİLER TOPLAMI: 506,60 TL

NET ELE GEÇEN: ( AGİ'SİZ ) 1,270,73 TL

AGİ: (Bekâr ve Çocuksuz) 133,27 TL

NET ELE GEÇEN: ( AGİ DAHİL ) 1.404,00 TL