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Merkez Bankası'ndan flaş i kararı

Merkez Bankası, kredi kartlarında oranlarını değiştirmedi.

Giriş Tarihi: 29.12.2017 16:55 Güncelleme Tarihi: 29.12.2017 17:12
Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı faizi kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), işlemlerinde 2018 yılı ilk çeyreğinde uygulanacak azami oranlarına ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre 2018 yılı ilk çeyreğinde kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmadı.

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, "Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarında değişiklik yapılmamıştır. Bankalar, diğer ülkelerde olduğu gibi, kredi kartı faiz oranlarını bireysel kredi faizlerine göre daha yüksek belirlemektedir. Bu nedenle, kısa vadeli kredi gereksinimi olan kredi kartı sahiplerinin bu gereksinimlerini kredi kartları yerine tüketici kredileri yoluyla karşılamaları menfaatlerine olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları Türk Lirası için yüzde 1,84, yabancı para için yüzde 1,47, aylık azami gecikme faiz oranları Türk Lirası için yüzde 2,34, yabancı para için yüzde 1,97 olarak belirlenmişti.

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Merkez Bankası'ndan flaş kredi kartı faizi kararı
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