Ayda 1.750 TL indirimli konut

Konut satışlarını hızlandırmak için harekete geçen inşaat sektörünün önde gelen temsilcileri yeni yıla dev bir kampanyayla giriyor. 1 Ocak'ta başlayacak kampanyayla, tüketicinin aylık geri ödeme taksitinin azaltılması ve ev sahibi olmaya teşvik edilmesi amaçlanıyor. Mevcut konut kredisi faiz oranlarıyla (yüzde 1.17) 300 bin liralık bir daire için tüketicinin ödeyeceği aylık taksit tutarı 4 bin 750 lira iken, kampanyayla bu rakam 3 bin TL'ye iniyor.
3 AY SÜRECEK
Kampanyaya girecek konutlardan almak isteyen tüketiciler, yüzde 10 peşin ödeme yapacak, 84 ay taksitle sıfır faizle konut sahibi olabilecek. 300 bin liralık bir konut için 30 bin lira peşinat ödeyen tüketici, teslimde de yüzde 5 ara ödeme yapacak. Yeni kampanyayla sıfır faiz imkânı bulan tüketici, mevcut koşullarda çektiği 255 bin liralık kredinin geri ödeme faizi olan 150 bin TL'lik yükten de kurtulmuş olacak. 2017'yi 1.4 milyonluk rekor konut satışıyla kapatmaya hazırlanan inşaat sektörü temsilcileri, kampanya atağını bir öncekinde olduğu gibi yine Emlak Konut
GYO çatısı altında yapmayacak. Firmalar inisiyatif alarak kampanya başlatacak. Kampanyanın 1 Ocak'ta başlayıp, 31 Mart 2018'de bitirilmesi planlanıyor.
BİZ DE KATILIRIZ KONUTDER
Başkanı Altan Elmas, gayrimenkul sektöründe birlikte başlatılan hareketin pozitif etkilerini gördüklerini belirterek, "Emlak Konut önderliğinde yapılan diğer 3 kampanyada satışlar ciddi rakamlara ulaştı. Bu kampanyalar piyasayı canlandırıyor. KONUTDER
olarak biz de destek verebiliriz" dedi. İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım
da, Emlak Konut GYO'nun sektörü canlandırmak için öncü olduğunun altını çizdi. Durbakayım, "Sektör olarak başlatılan dev hamleler piyasaya ivme kazandırıyor" diye konuştu. GYODER Başkanı Dr. Feyzullah Yetgin ise, bu tür hamlelerin gerekli olduğunun altını çizerek, "İçinde bulunduğumuz dönemde yüksek faiz sebebiyle konut geliştiricilerinin hazırladıkları kampanyalar tüketicinin alımını hızlandırıyor. Biz de kendi aramızda istişare edip destek vermeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.