Borsada 5 yılın rekoru

Ekonomik ve siyasi saldırılara rağmen 2023 vizyonundan taviz vermeyen Türkiye, dünyanın en fazla büyüyen ülkesi haline gelirken, piyasaları da yabancıların gözbebeği oldu. Yıllık bazda son 5 yılın en hızlı yükselişine imza atan Borsa İstanbul 2017'yi yüzde 46.5'lik artışla 115 bin 333 puandan tamamladı. Endeks tarihinin en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, Borsa İstanbul aynı zamanda dünyada en çok yükselen ikinci piyasa oldu. 2017'de yüzde 77.7 yükselen Arjantin Borsası, dünya sıralamasında ilk sırada yer aldı. Yabancı ilgisinin katlanarak devam ettiği borsaya sermaye girişinde 5 yılın rekoru kırıldı. Borsaya toplam yabancı girişi, 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 308 artarak 3.2 milyar doları aştı.

29 KEZ KAPANIŞ REKORU KIRDI

Borsa İstanbul yatırımcısı, 2017'de altın yatırımına göre 2, dolar yatırımına göre ise 6 kat fazla getiri elde etti. BIST 100 endeksi, 2017'de aylık bazda 10 ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, sadece eylül ve kasım aylarında değer kaybetti. BIST 100 endeksi, yıl içinde ilk kez 24 Nisan'da 93 bin 802 puanla tarihi yüksek seviyeye çıkarken, 2017'nin tamamında 29 kez kapanış rekoru kırdı.

THY BORSADA DA UÇTU

Borsadaki şirketlerin piyasa değeri 1 yılda 273.6 milyar lira artarak 858.6 milyara çıktı. Borsada toplamda 26 şirketin piyasa değeri 10 milyar TL sınırının üstüne çıktı. Borsanın lokomotif şirketlerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi'nde en fazla değer artışı yüzde 213 ile Türk Hava Yolları'nda (THY) gerçekleşti. Faaliyet kârı rekoru kıran THY hisseleri aynı zamanda 711 milyon dolarla en fazla yabancı alımı gerçekleşen hisse olarak dikkat çekti.

KOZA'LAR KANATLANDI

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) finansörü olan firari Akın İpek'e aitken, TMSF'ye devredilen İpek Grubu'nun borsadaki hisseleri de kanatlandı. 2017'de Koza Madencilik yüzde 200, Koza Altın yüzde 134, İpek Enerji yüzde 156 prim yaptı. 2017'de yüzde 17 yükselen Halk Bankası tüm operasyonlara rağmen yabancının en fazla alım yaptığı altıncı hisse senedi oldu.

SPORDA TEK KAZANAN BEŞİKTAŞ

Spor Toto Süper Lig'in geçen yılki şampiyonu olan ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan çıkmayı başaran Beşiktaş, borsada hisseleri yükselen tek spor kulübü oldu. Beşiktaş'ın yüzde 2.25 yükseldiği 2017'de, Trabzon yüzde 22.5, Galatasaray 15.7, Fenerbahçe yüzde 12 düştü.