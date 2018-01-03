Memur zammı ne kadar oldu? - 2018 memur maaşı ne kadar oldu? - İşte detaylar

Memur zammı belli oldu! Memurlar ve emekliler Ocak ve Temmuz ayı olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Memurların ve emeklilerin maaş zammı nasıl belirleniyor? 2018 yılında memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? 2018 emekli maaş zamlarında son durum 3 Ocak'ta belli olacak. Bu tarihten evvel Ekim-Kasım ayı enflasyon oranlarının gelmedi ile birlikte tahminler oluşmaya başladı. Merkez Bankası'nın son yaptığı beklenti anketi, zam oranı konusunda ipuçları veriyor. Ekonomistlerle gerçekleştirilen Aralık ayına ait beklenti anketinde, TÜFE beklentisi yüzde 11.74 çıktı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi, bir önceki anket döneminde yüzde 10.68 olmuştu. Yani tahminler yükseldi. Yüzde 11.74'lük tahmine göre; 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.52 olacak.

Aralık ayında tüketici enflasyonu yüzde 0.69 olarak açıklanınca, memur ve emeklilerine enflasyon zammı hakkı doğdu. Memur ve memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.66 enflasyon zammı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak!

MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Maaşlarda bu durumda 234 liraya varan artış gerçekleşecek. Halen 4 bin 240 lira olan en yüksek emekli aylığı 4 bin 474 liraya çıkacak. Halen net maaşı 2 bin lira olan emeklinin geliri ise 110 lira artacak. Bu emekli, Ocak'tan itibaren 2 bin 110 lira maaş almaya başlayacak. Emekliler, tablomuza bakarak yeni maaşlarını öğrenebilecek. Bu arada Ocak'ta, maaşlar artacağı için, her ay hesaba yatan aylığın yüzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödeme (vergi iadesi) de yükselecek. Ek ödeme Ocak'ta yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için artacak.

MİLYONLARCA KİŞİ BEKLİYORDU!

Toplamda 6.4 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 1.7 milyon memur emeklisi ve 2.4 milyon memur çalışanı olmak üzere 10.5 milyon kişi bu haberi bekliyordu.