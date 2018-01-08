Altın fiyatları bugün ne kadar? 8 Ocak çeyrek altın fiyatları ne kadar?

8 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da haftanın ilk günü olan Pazartesi sabahından itibaren sürekli merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 8 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 8 Ocak Pazartesi günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Alış: 158,74
Satış: 158,79
Çeyrek Altın
Alış: 254,00
Satış: 259,74
Yarım Altın
Alış: 506,40
Satış: 519,49
Tam Altın
Alış: 1.019,16
Satış: 1.044,53
Cumhuriyet Altını
Alış: 1.050,00
Satış: 1.061,00
Ata Altın
Alış: 1.047,73
Satış: 1.073,92
14 Ayar Altın
Alış: 90,49
Satış: 90,55
18 Ayar Altın
Alış: 115,89
Satış: 115,97
22 Ayar Bilezik
Alış: 144,78
Satış: 144,88