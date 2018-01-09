Dolar ne kadar? (9 Ocak 2018)

Dolar/TL yeni güne yatay hareketle 3,74 seviyesinden başladı. Dün 3.73-3.75 bandında hareket eden kur, bu sabah 3,74'ün üzerinde işlem görüyor.

EURO 2 AYIN DİP SEVİYESİNDE

Euro/TL 4,4810'dan işlem görüyor.

Dolar tarafında yıl başından bu yana görülen aşağı yönlü sakin seyir sürerken, euro/TL bugün 4,4781 ile 9 Kasım'dan bu yana en düşük seviyesini test etti.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının TL ile beraber gelişmekte olan ülke varlıklarını desteklediğine işaret eden uzmanlar, kısa vadede hikayenin değişmesini beklemiyor. Ancak haftanın en önemli verisi olan ve cuma günü açıklanacak ABD enflasyonunun yakından izlendiğini belirtiyorlar.