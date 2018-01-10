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tankı için tarih netleşti

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, üretilecek milli tankın motorunun da yerli olmasının planlandığını söyledi. Bakan Canikli, 2019 sonu 2020 başında in başlayacağını açıkladı

Giriş Tarihi: 10.1.2018 15:53 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 17:13
Altay tankı için tarih netleşti

tankının üretimine ilişkin ihale süreci devam ederken, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SERİ ÜRETİM TARİHİNİ AÇIKLADI

Bakan Canikli, 2019 sonu 2020 başında in başlayacağını söyledi.

MOTOR YERLİ OLACAK

Tankın motorunun da millileştirilmesinin hedeflendiğini belirten Milli Savunma Bakanı, "Şimdi seri ve yerli üretim motor da dahil olmak üzere seri üretim olacak. 2019 sonu 2020 başı. Motor ayrı bir çalışma ama seri üretim o motor kullanılarak yapılacak. Motorun ihalesi ayrı yapılıyor. Tek sorun şu anda motor biliyorsunuz. Motor konusunda da çok cidddi mesafeler alındı." diye konuştu.

ASELSAN ÜRETİYOR

3 kilometre atış menzili bulunan , türdeşlerinin çok önünde özelliklere sahip. İçinde 4 personel bulunan tankın elektronik sistemleri tarafından üretiliyor.

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Altay tankı için tarih netleşti
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