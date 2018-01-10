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10 Ocak fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının yanıtı burada... Vatandaşlar, yeni bir haftaya başlarken 10 Ocak Çarşamba sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Piyasadaki gelişmeleri en güncel şekilde sabah.com.tr'den kontrol edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 10.1.2018 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 12:37
10 Ocak çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? EN GÜNCEL

10 Ocak 2018 fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da hafta ortasından itibaren sürekli merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 10 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 10 Ocak Çarşamba günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 159,2 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kazançlarına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 159,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından 159,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.064 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda yüzde 0,3 değer kaybıyla 1.310,5 dolardan işlem görüyor.

Uzmanlar, dün dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,8 liranın destek, 159,4 liranın direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kuru ve ons altının fiyatındaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

Bugün, İngiltere sanayi üretimi ve dış ticaret dengesi ile ABD'de toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden uzmanlar, altının ons fiyatında ise 1.308 doların destek, 1.314 doların ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.

10 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 158,77

Satış: 158,82

Çeyrek Altın

Alış: 253,81

Satış: 259,55

Yarım Altın

Alış: 506,03

Satış: 519,10

Tam Altın

Alış: 1.018,40

Satış: 1.043,76

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.053,00

Satış: 1.064,00

Ata Altın

Alış: 1.046,95

Satış: 1.073,13

14 Ayar Altın

Alış: 90,42

Satış: 90,49

18 Ayar Altın

Alış: 115,80

Satış: 115,89

22 Ayar Bilezik

Alış: 144,67

Satış: 144,78

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