Çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

11 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da hafta ortasından itibaren sürekli merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 11 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 11 Ocak Perşembe günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Uzmanlar, iki gün önce dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade etti.

Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,8 liranın destek, 159,4 liranın direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kuru ve ons altının fiyatındaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

11 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 160,68

Satış: 160,71

Çeyrek Altın

Alış: 257,31

Satış: 263,13

Yarım Altın

Alış: 513,01

Satış: 526,26

Tam Altın

Alış: 1.032,45

Satış: 1.058,16

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.069,00

Satış: 1.079,00

Ata Altın

Alış: 1.061,40

Satış: 1.087,93

14 Ayar Altın

Alış: 91,67

Satış: 91,73

18 Ayar Altın

Alış: 117,40

Satış: 117,48

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,67

Satış: 146,77