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bugün ne kadar? 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

Altın fiyatları bugün ne kadar? bugün ne kadar? sorularının cevabı haberimizde. Konuyla yakından itibaren vatandaşlar, 11 Ocak Perşembe sabah saatlerinden itibaren altın fiyatlarını özel olarak araştırmaya başladı. ''Çeyrek ne kadar'' ve " fiyatı ne kadar?" sorularının yanıtı ise en çok araştırılan konuların başında geliyor. Gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç lira oldu? Piyasadaki gelişmeleri en güncel şekilde sabah.com.tr'den kontrol edebilirsiniz...

Giriş Tarihi: 11.1.2018 10:33 Güncelleme Tarihi: 11.1.2018 10:34
Çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL

11 Ocak 2018 fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da hafta ortasından itibaren sürekli merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 11 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 11 Ocak Perşembe günü çeyrek , cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

Uzmanlar, iki gün önce dolar kurunda yaşanan toparlanmanın altının gram fiyatında yükselişlere neden olduğunu ifade etti.
Uzmanlar, teknik açıdan altının gram fiyatında 157,8 liranın destek, 159,4 liranın direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kuru ve ons altının fiyatındaki değişimlerin takip edileceğini söyledi.

11 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 160,68

Satış: 160,71

Çeyrek Altın

Alış: 257,31

Satış: 263,13

Yarım Altın

Alış: 513,01

Satış: 526,26

Tam Altın

Alış: 1.032,45

Satış: 1.058,16

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.069,00

Satış: 1.079,00

Ata Altın

Alış: 1.061,40

Satış: 1.087,93

14 Ayar Altın

Alış: 91,67

Satış: 91,73

18 Ayar Altın

Alış: 117,40

Satış: 117,48

22 Ayar Bilezik

Alış: 146,67

Satış: 146,77

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Çeyrek altın bugün ne kadar? 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? GÜNCEL
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